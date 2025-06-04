Стиль Мерилін Монро: 10 основних уроків, яких ми можемо навчитися у ікони XX століття / © commons.wikimedia.org

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Хоча за свою недовгу кар'єру в кінематографі Мерилін Монро так і не отримала найвищої нагороди, про яку мріють всі актори й актриси, вона зуміла стати справжнім символом цілої доби. Їй присвячували предмети мистецтва, про неї ще досі знімають фільми, а особливий "стиль Монро" популярний сьогодні навіть у реальному житті, а не лише на костюмованих вечірках. 1 червня 1926 року розпочалася історія легенди, яка трагічно закінчилася через 36 років. Згадуємо десять важливих правил, які допомогли Мерилін Монро стати однією з найспокусливіших жінок "прекрасної епохи".

Прийміть своє тіло і не соромтеся його

Дивлячись фільми або фотографії з іконою стилю XX століття, важко не помітити, що Мерилін Монро була зовсім не тендітною дівчиною. Вона мала досить пишну фігуру, якої ніколи не соромилася. Акторка не ховала своє тіло під мішкуватими спортивними штанами чи оверсайз футболками, а підкреслювала всі спокусливі вигини так, що всі жінки хотіли бути схожими на неї, а чоловіки не могли відірвати погляду.

"Правильні" аксесуари

Стиль Мерилін Монро / © commons.wikimedia.org

Найкраще це правило Монро підкреслила у своєму знаменитому фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам", в якому героїня актриси стикається з діамантовою тіарою і довго не може зрозуміти, як правильно її носити. Врешті вона розуміє, що цей аксесуар не підходить як намисто, тому надягає тіару на голову зі словами: "Мені завжди подобається знаходити нові місця, щоб носити діаманти!".

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Звичайно, в реальному житті мало кому пощастило носити справжні діаманти, але наслідувати схильність Монро до коштовностей потрібно, якщо ви хочете завжди і скрізь мати елегантний вигляд. Це необов'язково повинна бути тіара або масивне намисто, навіть сережки-цвяшки з невеликим діамантом одразу додадуть особливого блиску очам. А якщо ви не можете дозволити собі такого, зупиніться на якісному штучному дорогоцінному камінні.

Знайдіть свій фірмовий стиль

Стиль Мерилін Монро / © commons.wikimedia.org

Щоб створити свій власний "стиль Монро", важливо розуміти, що вам подобається, в чому ви почуваєтеся найкраще і має найгарніший вигляд. Якщо ви любите рожевий колір, спробуйте зробити його основним у своєму гардеробі. Також можна спланувати кожен свій образ так, щоб він містив три основні кольори (рожевий, чорний та сірий).

В житті Мерилін Монро тяжіла до приглушених тонів. Вона часто носила білий, бежевий, коричневий, сірий відтінки. А також створювала елегантні та особливо жіночні щоденні образи зі спідницями-олівцями та кашеміровими светрами по фігурі.

Носіть червоний колір – він привертає увагу

Стиль Мерилін Монро / © commons.wikimedia.org

В 1950-х роках Мерилін Монро змусила весь світ використовувати червону помаду для губ. Такий колір завжди залишався в моді, і всупереч поширеній думці, він личить будь-якій жінці – білявці, брюнетці, рудоволосій. Яскраві кольори привертають увагу та надсилають світові чітке повідомлення про те, що ви впевнені у собі.

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Головне у використанні червоної помади – не перестаратися. Спочатку злегка зволожте губи, потім обведіть їх нейтральним олівцем і лише після цього нанесіть легкий відтінок червоної помади. Не забудьте промокнути її серветкою, щоб отримати природний вигляд.

Коротке волосся – це сексуально

Стиль Мерилін Монро / © commons.wikimedia.org

Якщо ви сумніваєтеся в тому, що коротке волосся може мати сексуальний вигляд, погляньте на Мерилін Монро. Від самого початку білявка завжди віддавала перевагу коротким пасмам, і саме цей її стиль зіграв важливу роль у створенні привабливого й жіночного образу.

Хочете повторити легендарну зачіску Мерилін? Зробити це в домашніх умовах простіше, ніж здається. Нанесіть на майже сухе волосся лосьон для фіксації, закрутіть невеликі пасма в кучері на роликові затискачі та міцно закріпіть біля коренів. Зніміть приблизно через годину, акуратно протрусіть локони та насолоджуйтеся зачіскою а-ля Монро.

Підберіть правильне декольте

Стиль Мерилін Монро / © commons.wikimedia.org

Мерилін Монро не цуралася глибокого декольте, але завжди правильно оголювала своє тіло. В її образах часто з'являлися невеликі вирізи там і тут. Найчастіше вона носила різноманітні сукні та топи з вирізом "сердечком". Таке декольте пасує більшості типів фігури і допомагає показати саме стільки тіла, скільки потрібно, щоб не мати надто вульгарний вигляд.

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Носіть взуття з відкритим носком

Стиль Мерилін Монро / © commons.wikimedia.org

Ви можете носити як босоніжки, так і класичні човники, які найчастіше прикрашали ноги Мерилін Монро. Головне, правильно адаптувати зручну пару взуття до свого гардеробу, а також подбати про відповідний педикюр.

Оголіть руки

Стиль Мерилін Монро / © commons.wikimedia.org

Руки та плечі, на думку Мерилін, – одні з найсексуальніших частин жіночого тіла. Тому вона завжди намагалася частіше їх оголювати. Сукня-галтер добре пасує до будь-якої фігури, щедро згладжуючи животик і привертаючи увагу до обличчя. Ще один чудовий варіант – сукні у стилі ампір із відкритими плечима. Такі предмети гардеробу мають високу талію, яка підтягується під грудьми і створює привабливі вигини.

Не забувайте про джинси

Стиль Мерилін Монро / © commons.wikimedia.org

За словами Мерилін, справжня жінка залишається привабливою та сексуальною навіть у джинсах. Денім – універсальний тренд, який відрізняється комфортом і жіночністю. Однак варто зупиняти свій вибір не на ультра модних варіантах, а на класичному прямому фасоні з високою талією. Такі джинси схвалила б і сама Монро.

Водолазки як база для щоденного гардеробу

Стиль Мерилін Монро / © commons.wikimedia.org

Улюбленим базовим елементом гардеробу Мерилін Монро була водолазка. Носила вона їх незалежно від сезону і вміла поєднувати з іншими предметами. Взимку – з джинсами або штанами, а влітку – з шортами та спідницями.

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