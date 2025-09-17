Ілюзія сили та “гра м’язами”: яку зброю показала Росія на навчаннях в Білорусі та що за цим стоїть

Захід-2025 / © Associated Press

Військові навчання «Захід-2025» Росії та Білорусі ретельно відстежуються міжнародними спостерігачами. На тлі повномасштабної війни в Україні, Москва «грає м’язами» поблизу кордонів ЄС та надсилає чіткі сигнали країнам НАТО. Ці маневри, що проводяться раз на чотири роки, 2021 року стали підготовкою до вторгнення в Україну. Цьогорічні навчання, що відбуваються в умовах екстремальної напруги, Росія використовує для демонстрації того, що може статися у разі прямого зіткнення.

Про це пише Futura.

Посилене ядерне залякування та сценарії для НАТО

Розгортання стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 в Баренцевому морі — це не просто маневри. Росія прагне продемонструвати свої можливості ядерного стримування. Іншим показовим моментом стала симуляція нападу на російський анклав Калінінград, де було відбито висадку «ворога». Цей сценарій, ймовірно, має на меті показати потенційне відрізання країн Балтії від НАТО через Сувалкський коридор.

Кількість солдатів, що беруть участь у «Захід-2025», обмежена 15 тисячами, що робить ці навчання менш масштабними, ніж у 2021 році. Однак, попри це, вони містять потужні сигнали для НАТО, зокрема сценарії оборони проти вторгнення, ракетні удари та широкомасштабну конвенційну війну.

«Деескалація через ескалацію»: ядерна загроза

Симуляції зосереджені на стратегічно важливих регіонах: Арктиці, країнах Балтії та Баренцевому морі. Ядерна загроза була всюдисущою. Хоча пусків не було, нові балістичні ядерні ракети середньої дальності «Орешнік» були розгорнуті та протестовані у вигляді симуляцій у Білорусі. Цю ракету, яку раніше випробовували без боєголовок під час удару по Україні в листопаді 2024 року, планують розмістити на постійній основі в Білорусі разом з іншою «тактичною» ядерною зброєю. Це відповідає звичній російській доктрині «деескалації через ескалацію» — залякуванням, щоб стримати НАТО від подальшого втручання у війну в Україні.

З Калінінградського анклаву також здійснювалися імітаційні пуски аеробалістичних ракет «Іскандер» з автостради. Ці ракети, розміщені поблизу країн Балтії та Польщі, могли б служити для «зачистки» західних систем ППО, аби відкрити шлях для російських повітряних сил — те, чого Росії не вдалося досягти на початку вторгнення в Україну.

Гіперзвукові ракети: ілюзія непереможності

Російське Міноборони також активно комунікувало про символічні пуски гіперзвукових ракет. Зокрема, «Циркон» був запущений з есмінця в Баренцевому морі. Це перше настільки візуально продемонстроване відео запуску. Ракета злітає вертикально на велику висоту, де запускає свій двигун для досягнення гіперзвукової швидкості (9 Махів). Її дальність становить 1000 км. «Циркон» вважається найсучаснішою зброєю РФ, складною для перехоплення через швидкість, хоча вона легко виявляється радарами.

Інша гіперзвукова ракета — «Кинджал» — запускається з МіГ-31К, має дальність близько 1000 км та досягає швидкості 8-9 Махів. Проте на фінальній стадії підльоту вона зменшує швидкість до 5 Махів для точності, що дозволило її неодноразово перехоплювати в Україні системами Patriot.

Також підводний човен випустив дозвукову крилату ракету «Калібр». Ця класична російська зброя летить на низькій висоті, що маскує її від радарів, але її низька швидкість робить її вразливою після виявлення.

Приховані сигнали

Загалом, ці навчання імітують атаки на країни Балтії, Польщу та Арктику. Їх проведення збіглося з проникненням російських дронів у Польщу, що змусило Велику Британію та Францію відрядити винищувачі для захисту польського неба.

«Будь-яка помилка під час цих навчань може мати вибухові наслідки», — зазначає видання.

Саме тому Росія імітувала більшість пусків, що підкреслює прагнення продемонструвати силу та залякати, але не перейти межі, яка могла б призвести до прямого зіткнення. Ці навчання є демонстрацією можливостей і намірів Кремля, що вимагає пильної уваги міжнародної спільноти.

