"Ільназик невинний": фанати казанського стрільця зібрали гроші йому на адвоката

"Ільназик невинний": фанати казанського стрільця зібрали гроші йому на адвоката

Ільназ Галявієв влаштував стрілянину у казанській гімназії, внаслідок чого загинуло 9 людей.

Шанувальники Ільназа Галявієва, який влаштував смертельну стрілянину в школі Казані, зібрали пів мільйона російських рублів йому на адвоката.

Про це пише Telegram-канал Mash.

"Прихильники вважають, що їхнього ідола звинувачують незаслужено і Ільназик невинний. Вони оголосили збір, найняли спершу московського адвоката Олексія Васильєва, а потім знаменитого захисника Володимира Богдана", — йдеться у повідомленні.

Контракт із правозахисниками підписав отець Ільназа Ренат Галявієв.

Юристи вказали на деякі протиріччя у розслідуванні справи та готові захищати казанського стрільця. За їхніми словами, експертизи психічного здоров'я хлопця суперечать один одному: у Москві Ільназа визнали неосудним, у Санкт-Петербурзі — здоровим.

Також правозахисники повідомляють, що Галявієву нібито не доходять листа від батьків, його адвокатів не допускають до матеріалів справи.

Зазначається, що послуги юристів поки що сплачені не повністю і фанатський збір у Мережі ще триває.

Нагадаємо, що 11 травня в російській Казані, у школі №175 сталася стрілянина. Загинули семеро дітей та дві вчительки, ще понад 30 людей з різними травмами було госпіталізовано.

Стрілком виявився Ільназ Галявієв, на момент злочину йому було 19 років, він закінчив школу чотири роки тому. У Мережі він назвав своїх жертв "біосміттям" та "рабами".

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