Ілон Маск брав участь у телефонній розмові Зеленського і Трампа після виборів – ЗМІ

Трамп заявив, що підтримає Україну, але без подробиць.

Ілон Маск брав участь у телефонній розмові Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Розмова тривала близько 25 хвилин.

Про це повідомив портал Axios.

Український президент привітав республіканця з перемогою, а той у відповідь сказав, що буде підтримувати Україну. Ілон Маск також запевнив Зеленського, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.

"Нові деталі дзвінка підкреслюють, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме Трамп ставитиметься до України", – зазначає видання.

Як зазначає Axios, участь Ілона в розмові вказує, наскільки впливовим він може стати в другій адміністрації Трампа.

Співрозмовники порталу також кажуть, що після зустрічі Зеленського і Трампа у вересні в Нью-Йорку сторони налагодили канал зв’язку.

Маск брав участь у передвиборчій кампанії Трампа і переказав на витрати Республіканської партії понад 130 мільйонів доларів. Трамп обіцяв Маску в разі перемоги на виборах офіційну посаду в уряді.

Нагадаємо, новий президент США Дональд Трамп обрав керівницю апарату Білого дому.

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