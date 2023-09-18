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Ілон Маск цинічно прокоментував контрнаступ ЗСУ: "Так багато смертей за такий мізер"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ілон Маск цинічно прокоментував контрнаступ ЗСУ: "Так багато смертей за такий мізер"

Американський мільярдер Ілон Маск

Ілон Маск раніше відзначався неоднозначними заявами про війну в Україні.

Американський мільярдер Ілон Маск, який неодноразово потрапляв в міжнародні скандали, розкритикував україснький контрнаступ. Він заявив, що Україна нібито втратила "багато людей за маленькі деокуповані території".

Про це він написав у своїй соцмережі Х (колись Twitter).

Американський економіст та бізнесмен Девда Сакса опублікував мапу українського контрнаступу ISW і цинічно написав: "Українські територіальні здобутки в результаті їхнього розхваленого контрнаступу (виділено синім) настільки мізерні, що їх ледве видно на карті". 

Під цим дописом Ілон Маск залишив коментар: "Так багато смертей за такий мізер ("So much death for so little").

На сторінці американського економіста багато дописів, які критикують чинну владу та посадовців США, а також війну в Україні, заявляючи, що це "США розпалюють війну між Україною та РФ". Низка його дописів повторює наративи російської пропаганди.

Нагадаємо, США розслідуватимуть діяльність Starlink через відмову Маска в запиті України.

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Дата публікації
Перегляди
4184
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