Ілон Маск може отримати офіс у Білому домі, що загрожує конфліктом інтересів - NYT

Закон про конфлікт інтересів забороняє держслужбовцям брати участь у справах, які стосуються їхніх фінансових інтересів.

Ілон Маск, відомий підприємець і власник компаній із мільярдними контрактами з федеральним урядом, планує використовувати офісні приміщення в адміністративному комплексі Білого дому. Це пов’язано із запуском "Департаменту ефективності державного управління" (DOGE), ініціативи, спрямованої на скорочення витрат адміністрації Трампа.

Про це пише видання The New York Times.

Очікується, що Маск розміститься в будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера, розташованій поруч із Білим домом. Це надасть йому прямий доступ до президента Дональда Трампа, з яким він тісно співпрацював під час перехідного періоду.

Секретний проєкт DOGE

Проєкт DOGE розглядається як інструмент підвищення ефективності роботи державних установ. Проте статус Маска та його команди поки залишається неясним. Є припущення, що Маск може стати "спеціальним державним службовцем", що передбачає певні послаблення в розкритті фінансової інформації.

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За повідомленнями, нинішня команда DOGE працює у вашингтонському офісі SpaceX. Деталі фінансування проєкту та його структура залишаються засекреченими.

Етичні виклики

Присутність Маска, чиї компанії мають федеральні контракти, викликає питання щодо конфлікту інтересів. Закон про конфлікт інтересів забороняє держслужбовцям брати участь у справах, які стосуються їхніх фінансових інтересів. У разі отримання офіційного статусу, Маску та його співробітникам доведеться подавати фінансові звіти, проте адміністрація Трампа може зберегти їх закритими для громадськості.

Крім того, проєкт DOGE може підпадати під дію Закону про Федеральний консультативний комітет, який вимагає прозорості в діяльності рад і комісій, що працюють із виконавчою владою.

Невизначеність статусу

Остаточна роль Маска та його команди в рамках адміністрації Трампа, як і правила, що регулюватимуть їхню діяльність, поки що не визначені. Це може вплинути на прозорість та функціонування виконавчої влади у майбутньому.

Спостерігачі уважно стежать за розвитком подій, адже залучення Маска до державних проєктів може створити прецедент для участі приватного сектору в управлінні державними справами.

Якщо Ілон Маск вирішить не отримувати статус державного службовця для себе та своїх співробітників, його робота у рамках DOGE підпадатиме під дію Закону про федеральний консультативний комітет (FACA). Це означає, що всі засідання комітету повинні проводитися публічно, а документи, створені або подані комітетом, мають бути доступними для громадськості.

За словами союзників Маска, він поки не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи брати на себе статус і обов’язки спеціального державного службовця.

Ще одним важливим аспектом є Закон про свободу інформації (FOIA), який дозволяє представникам преси чи громадськості запитувати офіційні записи. Президент США та його найближчий персонал у Білому домі, які займаються виключно консультуванням глави держави, звільнені від дії FOIA. Проте більшість державних установ, що працюють у виконавчій владі, повинні дотримуватися цього закону.

Нагадаємо, що колишній радник новообраного президента Трампа Стів Беннон, який восени вийшов з в'язниці, може скласти конкуренції мільярдерові Ілону Маску, як союзнику Трампа.