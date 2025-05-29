Ілон Маск офіційно оголосив про завершення роботи у Білому Домі: що відомо

Ілон Маск / © Associated Press

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Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про завершення своєї роботи в адміністрації США на посаді голови департаменту урядової ефективності DOGE.

Про це Маск написав на сторінці у власній соціальній мережі X.

Як зазначає BBC, мільярдер зазначив, що дозволений законом час перебування в ролі спеціального урядового співробітника минув. Він подякував Дональду Трампу «за можливість зменшити марні витрати» та висловив переконання, що «місія DOGE з часом лише посилюватиметься, адже стане способом життя в державних установах».

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Маск суттєво скоротив залученість до державних справ останніми тижнями, а напередодні навіть дозволив собі критику на адресу Трампа через законопроєкт про зростання фінансування деяких ініціатив президента на тлі зменшення податків.

Нагадаємо, статки американського бізнесмена Ілона Маска опустилися нижче позначки у 300 млрд доларів уперше від листопада 2024 року. Це сталося на тлі фінансових потрясінь, спричинених тарифами президента США Дональда Трампа, які вдарили навіть по його союзниках. Водночас Маск почав тонко критикувати політику Трампа.