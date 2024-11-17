Ілон Маск пообіцяв "знайти та знищити" тих, хто повʼязує його з Росією

Двоє сенаторів від Демократичної партії закликали розслідувати звʼязки мільярдера Ілона Маска з російською владою, після чого він почав їм погрожувати.

Відповідна заява з погрозами зʼявилась у дописі Маска в соцмережі X.

Раніше вдень стало відомо, що сенатори-демокракти звернулись до генпрокурора США та генерального інспектора Пентагону, щоб вони перевірили можливі звʼязки Маска з владою РФ.

У листі вони зазначили, що Маск є бенефіціаром мільярдного фінансування від уряду, тому необхідно перевірити, чи не становлять загрози для США зв'язки Ілона Маска з російським диктатором Путіним.

В свою чергу Маск назвав сенаторів "маріонетками" та заявив, що знайде тих, хто пов'язує його з Росією. "Я збираюся з'ясувати, хто висуває ці звинувачення, і знищити їх", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США демократи зацікавилися, навіщо Ілон Маск телефонував до Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Маск провів таємну зустріч з представником Ірану.

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