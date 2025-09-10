ТСН у соціальних мережах

Світ
712
2 хв

У США планують створити мурали на честь Заруцької: Маск пожертвує мільйон доларів на ініціативу

Ілон Маск підтримав ініціативу щодо створення муралів на честь убитої Ірини Заруцької.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Ілон Маск

Ілон Маск / © Associated Press

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що готовий пожертвувати $1 мільйон на створення муралів із зображенням Ірини Заруцької — 23-річної українки, жорстоко вбитої у США.

Про це він написав у мережі Х.

Ідея належить генеральному директорові компанії Intercom Еогану Маккейбу. У своєму дописі в X він запропонував виділити $500 тисяч грантів по $10 тисяч на створення стінописів у відомих містах Сполучених Штатів, щоб увіковічнити пам’ять Ірини.

У відповідь на цю ініціативу Ілон Маск публічно підтримав її, написавши, що готовий внести $1 мільйон. Раніше власник X уже привертав увагу до трагедії, роблячи репости, присвячені Ірині Заруцькій та наголошуючи на проблемі злочинності.

Допис Ілона Маска в мережі Х / © Скріншот

Допис Ілона Маска в мережі Х / © Скріншот

Нагадаємо, дівчина з України, яка приїхала до США в пошуках нового життя, стала жертвою кривавого нападу ввечері 22 серпня. 23-річну Ірину Заруцьку знайшли мертвою внаслідок ножових поранень о 21:55 на станції легкорейкового транспорту South End у Північній Кароліні.

У п’ятницю, 22 серпня, на станції легкорейкового транспорту South End у місті Шарлотт, що у Північній Кароліні (США), стався жорстокий напад із застосуванням холодної зброї.

Родина Ірини Заруцької, 23-річної українки, яку жорстоко вбили у США, вимагає правосуддя і суворого покарання для вбивці та закликає владу міста звернути увагу на «ширшу кризу громадської безпеки». Зведений брат підозрюваного, Джеремія, також вважає, що трагедії можна було б уникнути. Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово заарештовували ще від 2011 року.

712
