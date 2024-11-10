Стало відомо, як Ілон Маск перевіряє чесність кандидатів на співбесіді

Маск поділився, як за допомогою одного запитання він оцінює, як кандидати справляються зі складними ситуаціями.

Американський мільярдер Ілон Маск розповів, що під час кожної співбесіди ставить одне важливе запитання, яке допомагає йому перевірити чесність кандидатів.

Про це пише видання Unilad.

Ілон Маск розповів, що під час співбесід він не фокусується на кваліфікації кандидатів, а ставить одне запитання. Він питає: "З якими найскладнішими проблемами ви мали справу, як їх вирішували і які рішення приймали в критичні моменти?" Це дозволяє йому оцінити, як кандидати справляються з труднощами і приймають важливі рішення.

Він пояснив, що відповіді на це запитання зазвичай дають йому "дуже гарне відчуття про кандидата" і допомагають визначити, чи є у людини справжні досягнення. Він також зазначив, що таким чином можна виявити, чи бреше кандидат, адже він шукає докази виняткової здатності долати складні проблеми та переконатися, що досягнення дійсно належать цій людині, а не комусь іншому.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск брав участь у нещодавній розмові Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

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