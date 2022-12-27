Ілон Маск шокований "прогнозом" Медведєва –"необізнаність, яка вражає"

Ілон Маск зазначив, що це найабсурдніші прогнози, які він коли-небудь чув.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 26 грудня опублікував абсурдний прогноз на 2023 рік, у якому, зокрема, "напророкував" президентство Ілону Маску у частині штатів, нібито після громадянської війни в США.

Підприємець та винахідник Ілон Маск не оцінив писанину Медведєва, заявивши, що "це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув".

Про це Маск написав у Twitter.

Він також зазначив, що водночас прогнози російського посадовця "демонструють разючу необізнаність щодо прогресу штучного інтелекту та сталої енергетики".

Що "передбачив" Дмитро Медведєв 2023 року

Експрезидент РФ передрікає "створення Четвертого рейху на базі Німеччини та сателітів", що приєдналися до неї.

Ціна нафти нібито зросте до 150 доларів за барель та ціни газу до 5 тисяч доларів за 1 тис. куб. м.

Медведєв пророкує розпад Європейського Союзу після повернення Великої Британії та скасування ходіння євро як валюти колишнього ЄС.

Громадянська війна США, виділення Каліфорнії і Техасу в самостійні держави. Створення союзної держави Техасу та Мексики. Наступна перемога Ілона Маска під час виборів президента США у частині штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.

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