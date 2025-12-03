Ілон Маск спрогнозував, хто стане наступним президентом США

© Getty Images

Реклама

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що упродовж наступних 12 років політику США визначатиме коаліція Дональда Трампа та Джей Ді Венса.

Таку заяву він зробив під час приватного виступу перед колишніми і теперішніми учасниками команди DOGE — реформаторської групи, яку він очолював на початку адміністрації Трампа, повідомляє видання Politico.

Засновник SpaceX і Tesla припустив, що після завершення другого терміну Дональда Трампа в 2028 році на країну чекають два повні президентські терміни під керівництвом чинного віцепрезидента Джей Ді Венса.

Реклама

Як зазначає видання, ця заява знаменує новий етап у складних та мінливих стосунках американського мільярдера з Дональдом Трампом.

Як найбільший приватний донор виборчої кампанії Трампа у 2024 році, Маск отримав посаду старшого радника президента і очолив нове Управління з ефективності державного управління (DOGE), проте залишив Білий дім уже у травні 2025-го.

Згодом у нього стався скандальний конфлікт із чинним президентом, під час якого він приєднався до критиків, які вимагали від Трампа розсекретити документи у справі Джеффрі Епштейна. Та останнім часом Маск знову публічно демонструє лояльність до президента в соцмережі X (Twitter).

Свій прогноз щодо політичного майбутнього США Маск зробив у період активних дискусій про майбутнє Республіканської партії.

Реклама

Хоча Венс, як найближчий соратник Трампа, вважається основним претендентом на висування у 2028 році, його позиції не є безперечними. Останні опитування свідчать, що його початкова 20-очкова перевага над Дональдом Трампом-молодшим — іншим потенційним кандидатом — почала скорочуватися.

Крім того, чинний президент Дональд Трамп періодично висловлюється про можливість балотуватися на третій термін, що прямо заборонено 22 поправкою до Конституції США. Політологи розцінюють такі заяви як стратегічний «тролінг» та спосіб тиску на Венса.

Сам Венс привселюдно зберігає стриманість щодо своїх президентських амбіцій. У недавньому інтерв’ю на Fox News він зазначив, що зосереджений на поточних обов’язках віце-президента, але обговорить своє політичне майбутнє із Трампом після проміжних виборів 2026 року.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що готовий зайняти місце Дональда Трампа у разі «страшної трагедії», маючи на увазі його раптову смерть.