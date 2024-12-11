Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію: скільки у нього грошей

Ілон Маск побив рекорд по багатству: стільки грошей ще ні в кого не було.

Американський мільярдер і винахідник, а тепер також – соратник обраного президента Трампа Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 400 мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg.

Останнім поштовхом став інсайдерський продаж акцій його приватної компанії SpaceX, який збільшив чистий капітал Маска приблизно на 50 мільярдів доларів одним махом. Зараз усі його статки оцінюються у 439,2 мільярда доларів.

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Статок Маска різко змінився з кінця 2022 року, коли в якийсь момент він побачив, що його статки впали більш ніж на 200 мільярдів доларів. Все змінилося на користь мільярдера після перемоги Трампа на виборах минулого місяця, у якого Макс був найбільшим спонсором і прихильником.

Акції Tesla Inc. зросли приблизно на 65% порівняно з передвиборчим періодом, завдяки очікуванням, що Трамп прискорить впровадження безпілотних автомобілів і скасує податкові пільги для електромобілів, які допомагають конкурентам Tesla. Очікується, що Маск займе ключову роль у новій адміністрації як співголова новоствореного Департаменту урядової ефективності.

Вартість його стартапу у сфері штучного інтелекту xAI зросла більш ніж удвічі з того часу, як у травні він востаннє залучав інвестиції, та становить $50 млрд.

Тим часом компанія Маска SpaceX та її інвестори домовилися про купівлю акцій на суму 1,25 млрд дол. Ця угода, яка оцінює компанію з освоєння космосу приблизно в 350 мільярдів доларів, робить SpaceX найдорожчим приватним стартапом у світі. Компанія заробляє більшу частину своїх грошей на контрактах з урядом США і, ймовірно, може сподіватися на додаткову підтримку від адміністрації Трампа.

Раніше повідомлялося, що придбання Twitter Маском призвело до значного падіння вартості соцмережі.

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