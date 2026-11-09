Ілон Маск став обличчям схеми відмивання мільярдів: що вигадали хакери КНДР

КНДР / © Associated Press

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Пов’язані з Північною Кореєю хакери використовують мемкоїни з зображеннями Ілона Маска для відмивання криптовалюти після масштабного зламу Binance на 6,3 млрд дол. Зловмисники створюють власні токени та проводять через них викрадені кошти, маскуючи операції під звичайну торгівлю.

Про це повідомляє Gizmodo з посиланням на дослідження аналітичної компанії Elliptic.

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За даними ФБР, за крадіжкою криптовалюти наприкінці жовтня стоїть пов’язане з КНДР хакерське угруповання TraderTraitor. Тепер його учасники намагаються приховати походження викрадених активів.

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Як хакери відмивають криптовалюту через мемкоїни

Зловмисники створюють токени та використовують підконтрольні криптогаманці для їх купівлі та продажу на децентралізованих біржах. Так кошти проходять через кілька операцій, які зовні нагадують звичайну торгівлю.

«Токени, які використовують для відмивання грошей, призначені для одноразового використання. Ніхто за межами цієї операції їх не купує, а їхню ціну визначають самі організатори», — пояснив співзасновник Elliptic Том Робінсон.

Зокрема, протягом трьох днів хакери створили щонайменше шість мемкоїнів на блокчейні NEAR. Серед них — FUK, MEILI та SINU. Токени прикрашали зображеннями мавпочки з рожевим бантом та Ілона Маска з написом «Ілон — президент 2028».

Через ці активи пройшло близько 430 тисяч доларів викрадених коштів. Утім, це менш ніж 0,01% від загальної суми крадіжки.

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Куди зникають викрадені мільярди

За підрахунками Elliptic, операція з відмивання охоплює понад 20 тисяч криптогаманців у 16 блокчейнах і щонайменше 36 сервісів.

Частину коштів переводять через криптосервіси Tornado Cash і THORChain. Аналітики припускають, що кінцевою метою є конвертація значної частини активів у біткоїни з подальшим виведенням грошей.

Водночас близько 3 млрд дол. викраденої криптовалюти вдалося заморозити завдяки оперативним діям Tether, Circle та інших компаній.

Подібну схему північнокорейські хакери вже використовували після зламу біржі Bybit у лютому 2025 року. Тоді через маловідомий токен пройшло щонайменше 24 млн дол.

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У Elliptic наголошують, що такі операції не роблять викрадені кошти невидимими: всі транзакції залишаються у блокчейні, але їхнє відстеження стає складнішим і тривалішим.

Як хакерам вдалося викрасти $6,3 млрд із Binance за 20 хвилин

Нагадаємо, наприкінці жовтня криптобіржа Binance зазнала масштабної кібератаки, внаслідок якої зловмисники викрали цифрові активи на 6,3 млрд дол. лише за 20 хвилин. Після зламу платформа тимчасово призупинила виведення коштів.

За оцінкою аналітичної компанії TRM Labs, до атаки з високою ймовірністю причетні північнокорейські хакери. Близько 3 млрд дол. викрадених активів вдалося заморозити, однак ще приблизно 2,4 млрд дол. зловмисники встигли перемістити за межі досяжності емітентів криптовалют.

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