Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $600 млрд

Ілон Маск / © Associated Press

Засновник космічної компанії SpaceX та генеральний директор виробника електромобілів Tesla Ілон Маск уперше в історії людства перевищив позначку у 600 мільярдів доларів особистого капіталу.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, різке зростання статків бізнесмена пов’язується з інформацією про можливе публічне розміщення акцій SpaceX, яке може відбутися найближчим часом. За попередніми оцінками, ринкова вартість компанії у разі IPO може сягнути близько 800 мільярдів доларів.

За даними Forbes, ще у жовтні Ілон Маск став першою людиною, чий капітал перевищив 500 мільярдів доларів. Відтоді його фінансові показники продовжили зростати на тлі позитивних новин щодо ключових бізнес-активів.

Як зазначає Reuters, Маск володіє приблизно 42% акцій SpaceX. У разі виходу компанії на біржу оцінка його частки може збільшити статки підприємця ще на близько 168 мільярдів доларів. Таким чином, сукупний капітал Маска потенційно може досягнути орієнтовно 670–680 мільярдів доларів.

Додатковим фактором зростання статків Маска залишається його частка в компанії Tesla, яка оцінюється приблизно у 12%. Попри повідомлення про уповільнення темпів продажів електромобілів, акції Tesla з початку року зросли приблизно на 13%. Лише за один торговельний день після заяви Маска про старт тестування роботаксі без операторів безпеки папери компанії подорожчали майже на 4%.

Окрім SpaceX і Tesla, значну роль у фінансовому портфелі Маска відіграє стартап у сфері штучного інтелекту xAI. За інформацією джерел, компанія веде переговори про залучення близько 15 мільярдів доларів інвестицій, що може підвищити її оцінку до 230 мільярдів доларів.

Крім того, у листопаді акціонери Tesla схвалили новий компенсаційний пакет для Маска, загальна вартість якого може сягати одного трильйона доларів. Це рішення стало найбільшим корпоративним пакетом винагороди в історії та, за оцінками експертів, відображає очікування інвесторів щодо подальшої трансформації компанії у напрямках штучного інтелекту та робототехніки.

Станом на тепер сам Ілон Маск, а також представники SpaceX, Tesla і xAI не коментували запити журналістів щодо оцінки його статків та планів виходу SpaceX на публічний ринок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що понад 75% акціонерів Tesla підтримали безпрецедентний компенсаційний пакет для Ілона Маска, який може зробити його першим у світі трильйонером.