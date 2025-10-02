- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 2 хв
Ілон Маск став першою людиною в світі зі статками понад 500 мільярдів доларів
Американський мільярдер Ілон Маск встановив світовий рекорд — його власний капітал досягнув пів трильйона доларів.
Мільярдер Ілон Маск офіційно став найбагатшою людиною світу, першим подолавши історичну позначку у 500 мільярдів доларів власного капіталу.
За даними Forbes, його статки зросли завдяки рекордному підйому акцій компанії Tesla після публікації позитивних фінансових результатів. Маск володіє значною часткою у компанії, що й спричинило різкий стрибок його капіталу.
Крім того, він є засновником та власником космічної корпорації SpaceX, яка також робить суттєвий внесок у зростання його статків.
Експерти зазначають, що основна частина багатства Маска пов’язана з ринковою вартістю його компаній, а не з реальними грошовими активами.
Аналітики називають це унікальним явищем у світовій економіці та прикладом «нової ери технологічного багатства». Інвестори вважають, що успіх Маска відображає глобальний попит на інновації — від електромобілів і супутникового інтернету до штучного інтелекту та космічних технологій.
Сам підприємець неодноразово заявляв про амбітні плани щодо колонізації Марса та розвитку зелених технологій на Землі.
Фінансові результати Tesla й SpaceX залишаються під пильним контролем інвесторів, адже саме вони визначають подальшу динаміку зростання статків бізнесмена.
Раніше повідомлялося, що засновник SpaceX Ілон Маск назвав ключові фактори, які визначать успіх колонізації Марса, а також озвучив оптимістичні терміни, коли це може статися.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск 21 вересня перетнулися на похороні убитого американського консервативного активіста Чарлі Кірка.