Ілон Маск став першою людиною в світі зі статками понад 500 мільярдів доларів

Ілон Маск / © Associated Press

Мільярдер Ілон Маск офіційно став найбагатшою людиною світу, першим подолавши історичну позначку у 500 мільярдів доларів власного капіталу.

За даними Forbes, його статки зросли завдяки рекордному підйому акцій компанії Tesla після публікації позитивних фінансових результатів. Маск володіє значною часткою у компанії, що й спричинило різкий стрибок його капіталу.

Крім того, він є засновником та власником космічної корпорації SpaceX, яка також робить суттєвий внесок у зростання його статків.

Експерти зазначають, що основна частина багатства Маска пов’язана з ринковою вартістю його компаній, а не з реальними грошовими активами.

Аналітики називають це унікальним явищем у світовій економіці та прикладом «нової ери технологічного багатства». Інвестори вважають, що успіх Маска відображає глобальний попит на інновації — від електромобілів і супутникового інтернету до штучного інтелекту та космічних технологій.

Сам підприємець неодноразово заявляв про амбітні плани щодо колонізації Марса та розвитку зелених технологій на Землі.

Фінансові результати Tesla й SpaceX залишаються під пильним контролем інвесторів, адже саме вони визначають подальшу динаміку зростання статків бізнесмена.

Раніше повідомлялося, що засновник SpaceX Ілон Маск назвав ключові фактори, які визначать успіх колонізації Марса, а також озвучив оптимістичні терміни, коли це може статися.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск 21 вересня перетнулися на похороні убитого американського консервативного активіста Чарлі Кірка.