Ілон Маск відмовився видаляти твіт Дмитра Медведєва зі словами "Україна зникне"

Власник Twitter Ілон Маск відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур і видаляти твіт експрезидента Росії Дмитра Медведєва зі словами "Україна зникне... бо вона нікому не потрібна".

Користувачі Twitter вважають, що Ілон Маск ігнорує санкції проти росії, бо дозволяє російським політикам публікувати дописи в соцмережі й поширювати пропаганду.

Ілон Маск пише, що "всі новини певною мірою є пропагандою" і користувачі мають самі вирішувати, чи закривати доступ до акаунтів російських урядових структур. Він запевнив, що Twitter не просуватиме і не обмежуватиме російські урядові акаунти, "тільки тому, що так роблять інші платформи".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у Twitter заявили, що корпорація "не рекламуватиме та не рекомендуватиме урядові облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах". До них відносяться й акаунти представників російської влади.

Що Ілон Маск говорив про війну в Україні

Нагадаємо, що директор компаній Tesla і Space X озвучив у жовтні низку провокаційних заяв про повномасштабну війну Росії та України.

Він повторив російський наратив про передавання Криму Україні внаслідок "помилки Хрущова". Бізнесмен упевнений, що півострів має "формально бути частиною РФ". Деякі українські блогери назвали Маска "розчаруванням року".

Маск організовував опитування серед користувачів Twitter із приводу територіальної належності тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Також він порівнював кількість населення в Росії та Україні. На основі цього зробив висновок про малоймовірну перемогу Києва у війні. "Якщо ви дбаєте про народ України, шукайте миру", — писав Маск.

Президент Володимир Зеленський запросив Ілона Маска до України, щоб він побачив масштаби руйнувань від війни з Росією.

"Такий візит міг би допомогти бізнесменові зрозуміти ситуацію, перш ніж робити заяви про неї та пропонувати мир з агресором за рахунок поступок українських територій", — наголосив Зеленський.

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