Ілон Маск відповів на допис ультраправого австрійця, який пов'язаний з терористом

Ультраправий австрієць, який отримував пожертви від терориста Крайстчерча та спілкувався з ним до нападу 2019 року, відновив свій обліковий запис X, власник якого Ілон Маск відповів на один із його твітів.

Про це пише The Guardian.

Ультраправий австрієць, який отримував пожертви від терориста Крайстчерча та спілкувався з ним до нападу 2019 року, відновив свій обліковий запис X, а власник X Ілон Маск відповів на один із його твітів.

Засновник так званого Ідентифікаційного руху Мартін Зелнер, який був забанений в Х 2020 року за часів колишнього керівництва разом із десятками інших облікових записів, пов’язаних із рухом, на тлі критики щодо обробки платформою екстремістських вміст.

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Австрійська влада провела обшуки у Зельнера за підозрою у співпраці з терористом з Крайстчерча Брентоном Таррантом і частиною терористичної організації. Селлнер заперечує свою причетність до нападу.

Згодом з'ясувалося, що Таррант зробив пожертву у розмірі 1500 євро (2487 австралійських доларів) організації Sellner's Identitarian і вони обмінялися дружніми електронними листами 2018 року, зокрема, Sellner запрошував Тарранта приєднатися до нього за пивом або кавою, якщо він коли-небудь приїде до Австрії.

Селнер похвалив Маска за відновлення свого облікового запису X минулого тижня, де у нього синя галочка і має вже 51 000 підписників.

"Я щасливий і вдячний, що повернувся в Twitter/X. Я хотів би особливо подякувати Маску за те, що він знову зробив цю платформу більш відкритою", — сказав він.

На що Маск відповів: "Це законно?".

Додамо, компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX будує мережу супутників-шпигунів для Розвідувального агентства Сполучених Штатів.

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