Ілон Маск відреагував на заклики знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років

Мільярдер і винахідник, а також соратник Трампа на президентських виборах у США Ілон Маск розкритикував інформацію про те, що адміністрація Байдена нібито тисне на Київ щодо мобілізації 18-річних українців.

Про це він написав в у соцмережі X під постом одного з користувачів, який оприлюднив скриншот заголовка статті Associated Press.

"Скільки ще людей має загинути?", – зазначив Маск.

Раніше у низці західних ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена закликає Україну знизити мобілізаційний вік із 25 до 18 років.

У Зеленського відповіли, що заклики до зниження мобілізаційного віку в Україні, які лунають з боку західних партнерів, не мають сенсу, поки в українській армії бракує зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів.

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