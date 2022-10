Ілон Маск відвернувся від України: що стоїть за скандальним "мирним планом" і проблемами зі Starlink

Американський мільярдер і винахідник, засновник SpaceX Ілон Маск, який підтримував Україну на початку повномасштабного російського вторгнення, сьогодні закликає Київ до фактичної капітуляції, а його компанія більше не хоче фінансувати зв'язок Starlink в Україні. Мільярдер каже, що не хоче переростання конфлікту в ядерну війну, але експерти не виключають, що така зміна позиції Маска може бути наслідком впливу російських спецслужб. У ЗМІ навіть з'явилася інформація, що Маск обговорював свій "мирний план" особисто з президентом РФ Володимиром Путіним.

ТСН.ua розбирався, як змінилися погляди Ілона Маска і що за цим стоїть.

Компанія Ілона Маска SpaceX у вересні звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування урядового та військового використання супутникового зв'язку Starlink в Україні.

У відповідному листі, який оприлюднило CNN, SpaceX повідомила, що більше не може продовжувати фінансування Starlink в Україні. У компанії повідомили, що на оплату послуг потрібно понад 120 млн доларів до кінця 2022 року і близько 400 млн доларів протягом наступних 12 місяців.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться в листі.

Листи надійшли на тлі нещодавніх повідомлень від українських військових про масштабні збої в роботі Starlink, які могли вплинути на контрнаступ ЗСУ. Багато таких перебоїв були зафіксовані під час прориву українськими військовими лінії фронту на окуповану територію. А деякі проблеми фіксувалися під час боїв.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск 3 жовтня збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Він запропонував провести "повторне голосування" на незаконно захоплених Росією українських територіях. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

Крім того, він написав, що "у східних регіонах більшість населення надає перевагу Росії". Маск запустив у своєму Twitter голосування щодо псевдореферендумів на окупованих територіях і питання Криму.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine