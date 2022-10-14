Ілон Маск відвернувся від України: що стоїть за скандальним "мирним планом" і проблемами зі Starlink

Засновник SpaceX не вірить в перемогу України в тотальній війні.

Американський мільярдер і винахідник, засновник SpaceX Ілон Маск, який підтримував Україну на початку повномасштабного російського вторгнення, сьогодні закликає Київ до фактичної капітуляції, а його компанія більше не хоче фінансувати зв'язок Starlink в Україні. Мільярдер каже, що не хоче переростання конфлікту в ядерну війну, але експерти не виключають, що така зміна позиції Маска може бути наслідком впливу російських спецслужб. У ЗМІ навіть з'явилася інформація, що Маск обговорював свій "мирний план" особисто з президентом РФ Володимиром Путіним.

ТСН.ua розбирався, як змінилися погляди Ілона Маска і що за цим стоїть.

Проблеми зі зв'язком Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX у вересні звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування урядового та військового використання супутникового зв'язку Starlink в Україні.

У відповідному листі, який оприлюднило CNN, SpaceX повідомила, що більше не може продовжувати фінансування Starlink в Україні. У компанії повідомили, що на оплату послуг потрібно понад 120 млн доларів до кінця 2022 року і близько 400 млн доларів протягом наступних 12 місяців.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться в листі.

Листи надійшли на тлі нещодавніх повідомлень від українських військових про масштабні збої в роботі Starlink, які могли вплинути на контрнаступ ЗСУ. Багато таких перебоїв були зафіксовані під час прориву українськими військовими лінії фронту на окуповану територію. А деякі проблеми фіксувалися під час боїв.

Скандальні "мирні пропозиції"

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск 3 жовтня збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Він запропонував провести "повторне голосування" на незаконно захоплених Росією українських територіях. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

Крім того, він написав, що "у східних регіонах більшість населення надає перевагу Росії". Маск запустив у своєму Twitter голосування щодо псевдореферендумів на окупованих територіях і питання Криму.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

У відповідь президент України Володимир Зеленський поставив у Twitter своє жартівливе голосування:

Який Ілон Маск вам більше подобається:

Коли підтримує Україну;

Коли підтримує Росію.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

7 жовтня Маск написав, що він - "фанат України, але не Третьої світової війни".

Українські користувачі соцмереж відреагували на заяви Маска мемами та іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

Своєю чергою, волонтер і шоумен Сергій Притула запропонував українцям купити підручник з історії для винахідника.

Російський слід у заявах Маска: головні версії

Правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський вважає, що Маск міг зробити свою скандальну заяву про Україну з подачі спецслужб Росії, які вербують лідерів громадської думки по всьому світу.

"Вони почали мобілізовувати лідерів громадської думки. Подивіться на Ілона Маска - це було зроблено навмисно, щоб це стало на порядку денному. Це почали всі обговорювати як альтернативу. Ілон Маск - це найвищий рівень... Вони скуповують активно на Заході в різних країнах лідерів громадської думки на всіх рівнях - профспілки мобілізують, інші майданчики, щоб вони Російську Федерацію відбілювали... Це величезна мережа агентів впливу", - заявив Лисянський.

На думку експерта, РФ "поступово переходить у політичну площину вирішення питання закінчення війни в Україні".

Ілон Маск перед публікацією низки скандальних твітів щодо війни в Україні консультувався з російським президентом Володимиром Путіним, пише видання Vice.

Американський політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ян Бреммер розповів виданню, що Маск сам зізнався йому про готовність Путіна "до переговорів". Зазначається, що диктатор "готовий до переговорів", але тільки якщо Крим залишиться окупованим РФ, якщо Україна визнає незаконну спробу анексії Росією Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також Путін вимагає від України форму постійного нейтралітету.

За словами Бреммера, Маск сказав, що Путін заявив йому, що ці цілі будуть досягнуті "не дивлячись ні на що". Зокрема, з можливістю використання ядерної зброї, якщо ЗСУ зайдуть до Криму.

Також Бреммер стверджує, що Маск відмовив Україні в активації супутникового Інтернету Starlink на території окупованого півострова.

Сам Маск у Twitter спростував, що він спілкувався з Путіним незадовго до написання свого "мирного плану". Винахідник стверджує, що розмовляв із диктатором лише одного разу — 18 місяців тому. Темою спілкування був космос.

Телеграм-канал Generall SVR опублікував екзотичну версію подій. За даними авторів каналу, Ілон Маск дійсно спілкувався з людиною, яка видавала себе за президента Росії Володимира Путіна. І це було близько місяця тому. Ось що вони пишуть:

"Перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко під час доповіді повідомив Путіну про те, що Ілон Маск шукає можливість поспілкуватися з президентом. Путін тоді однозначно висловився проти спілкування, але Кирієнко запропонував такий варіант: із дозволу Путіна з Ілоном Маском поспілкується людина, яка буде видавати себе за президента Росії та спробує переконати Маска у правоті позицій російського керівництва, зробивши його (Маска) практично агентом впливу, не тільки на мільйонну аудиторію простих людей шанувальників Ілона, а й на американський істеблішмент".

І в Кремлі, до речі, незабаром відреагували на заяви Маска.

Якщо це відповідає дійсності, американця просто обвели навколо пальця. А ще, як стверджується на каналі, взяли з мільярдера "чесне слово", що ця розмова буде конфіденційною і сам факт її не підлягає розголосу.

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