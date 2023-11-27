Ілон Маск відвідав кібуц Кфар Аза, де відбулися звірячі вбивства ізраїльтян, та зустрінеться з рідними заручників

У Кфар Азі бойовики скоїли найжорстокіші вбивства мирних ізраїльтян. Саме тут були виявлені обезголовлені тіла та обвуглені людські останки.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху разом з Ілоном Маском відвідав у понеділок вранці кібуц Кфар Аза, який зазнав нападу ХАМАС 7 жовтня.

Про це повідомляє ВВС.

У Кфар Азі бойовики скоїли найжорстокіші вбивства мирних ізраїльтян. Саме тут були виявлені обезголовлені тіла та обвуглені людські останки.

Ілон Маск – найбагатша людина на планеті, власник компаній Tesla, Starlink та соцмережі Х (колишньої Twitter) – приїхав до Ізраїлю на тлі скандалу, в якому виявився замішаний: рекламодавці та користувачі звинуватили його платформу та її самого в антисемітизмі та закликали до бойкоту Х.

Маск назвав звинувачення на свою адресу необґрунтованою брехнею, погрожував судом, але пообіцяв переглянути політику редактури контенту у своїй соцмережі. Маск також заявив, що гасла про "деокуппацію" і "від річки до моря", що використовуються пропалестинськими активістами, рівноцінні закликам до геноциду євреїв і будуть заборонені в соцмережі.

У другій половині дня заплановано зустріч Маска з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом та родичами жертв теракту та заручників. Очікується, що разом обговорять способи боротьби з антисемітизмом в інтернеті.

Також повідомляється, що у понеділок, 27 листопада, очільник Міністерства зв'язку Ізраїлю Шломо Кар'ї та Ілон Маск досягли домовленості про роботу супутникового зв'язку Starlink у секторі Газа.

Після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС Маск заявив, що має намір надати послуги Starlink для того, щоб міжнародні організації могли працювати у палестинському анклаві у разі відключення місцевих операторів зв'язку.

Однак Ізраїль виступив різко проти, побоюючись, що супутниковий зв'язок використовуватиме терористи для здійснення нападів.

Наразі сторони домовилися, що робота Starlink у секторі Газа регулюватиметься мінзв'язку Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск підтримав антисемітську посаду в соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter), в якій члени єврейської громади звинувачуються у пропаганді "діалектичної ненависті" проти білих людей.

Пізніше компанія мільярдера Ілона Маска X, раніше відома як Twitter, подала позов проти Media Matters та її автора Еріка Хананокі через нібито "навмисно помилковий звіт" про антисемітизм на платформі.

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