Ілон Маск викликав хвилю критики через твіт про напад на чоловіка Ненсі Пелосі

Засновник Tesla та SpaceX, який недавно придбав платформу мікроблогів Twitter, опублікував посилання на сайт, який тиражує фейкові новини прихильників теорії змови.

У неділю, 30 жовтня, американський бізнесмен та новий власник Twitter Ілон Маск оприлюднив необґрунтовані чутки про напад на чоловіка спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, чим викликав критику ЗМІ.

Як повідомляє NBC News, Маск невдовзі видалив свій твіт, але до того часу він отримав понад 24 000 ретвітів і 86 000 лайків.

"Існує невелика ймовірність того, що зовнішність може бути оманливою", - загадково написав Маск у Twitter. До свого допису він додав посилання на статтю на сайті Santa Monica Observer, який газета Los Angeles Times назвала “сумно відомим джерелом неправдивих новин”.

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У публікації, на яку посилається Ілон Маск, йдеться про те, що ніякого нападу на будинок подружжя Пелосі не було, а чоловік високопосадової чиновниці Пол Пелосі був би там із чоловіком не традиційної сексуальної орієнтації.

Своїм дописом у Twitter Ілон Маск відреагував на твіт колишньої кандидатки в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон, у якому вона розкритикувала теорії змови, які поширюють республіканці.

Знаючи ексцентричний характер засновника Tesla та SpaceX, який називає себе прихильником повної свободи слова, оглядачі американських ЗМІ висловлюють занепокоєння через можливість перетворення Twitter на “зливний бачок” неперевіреної та відверто шкідливої інформації.

Нагадаємо, нещодавно мільярдер Ілон Маск заявив, що придбав Twitter, оскільки хоче створити цифрову платформу для обговорення широкого спектра думок.

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