Ілон Маск вирішив влаштувати вечірку на Геловін у “країні вампірів” — ЗМІ

Найбагатша людина світу місцем для приватної вечірки на Геловін з мільярдерами та зірками Голлівуду обрав “замок Дракули” у Румунії.

Румунські ЗМІ повідомляють, що засновник Tesla та SpaceX, а віднедавна ще й власник Twitter Ілон Маск орендував у містечку Бран відомий туристичний об’єкт, який називають “замком Дракули”.

Як повідомляє stirileprotv.ro, тут найбагатша людина світу планує організувати вечірку на Геловін.

Серед гостей Маска будуть актриси Анджеліна Джолі та Джулія Сендстром, а також інший мільярдер Пітер Тіль, засновник Pay Pal. Дехто з гостей вже прибув до Румунії, але над усім заходом нависає тінь таємниці.

Джулія Сендстром двома публікаціями в соцмережах начебто підтвердила, що вона перебуває в Румунії. У першому пості вона повідомила, що зняла номер готелю в Бухаресті, де зупинилася ввечері у п'ятницю, 28 жовтня. Другий пост зроблено під час обльоту замку Пелеш і його околиць на вертольоті, у ньому вона пише про своє перебування в "країні вампірів".

Джерела PRO TV News кажуть, що Ілон Маск та його гості планують розміститися в одному із розкішних пансіонатів у Брані. Крім того, на приватній ділянці неподалік популярного у туристів міста запитували дозвіл на посадку кількох приватних вертольотів.

Згідно з тими ж джерелами, в цьому районі відбудеться приватна вечірка під відкритим небом з сотнями гостей, голлівудськими зірками, а також кількома мільярдерами та бізнесменами. Серед них засновник PayPal Пітер Тіль, а також Сергій Брін, співзасновник Google. Американських мільярдерів доправили до Брану з розкішного готелю в центрі Бухареста.

Нинішній власник замку є онуком румунської королеви Марії. Він надає замок в оренду державі для використання його як музею. Легенда про вампіра графа Дракулу зробила замок одним із найбільш відвідуваних туристичних об'єктів Румунії.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск прокоментував купівлю соціальної мережі Twitter.

Читайте також: