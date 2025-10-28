Ілон Маск запустив власну Вікіпедію: що особливого у Grokipedia

Ілон Маск / © Associated Press

Реклама

Ілон Маск офіційно оголосив про запуск Grokipedia — нової інтернет-енциклопедії, створеної його компанією xAI (розробником нейромережі Grok). Цей проєкт позиціонується як прямий ідеологічний виклик Вікіпедії, оскільки Маск обіцяє, що Grokipedia буде вільною від «пропаганди», яка, на його думку, заполонила ресурс-конкурент.

Про це пише ВВС.

Станом на запуск, Grokipedia містить близько 900 тисяч статей. На відміну від Вікіпедії, статті у ній редагуватимуться командою xAI, а не спільнотою користувачів.

Реклама

Ключова відмінність

Фундаментальна розбіжність між двома платформами вже виявилася у підходах до висвітлення чутливих тем, таких як зміна клімату.

Класична Вікіпедія дотримується позиції «майже одноголосної наукової згоди» про те, що клімат теплішає внаслідок діяльності людини.

Grokipedia подає цю інформацію у заперечному контексті, стверджуючи, що заяви про науковий консенсус «перебільшені через вибірковий підхід». Новий ресурс також критикує пресу та екологічні організації за узгоджене зображення зміни клімату як «екзистенційної загрози», яке, на думку Grokipedia, не завжди спирається на «співмірні емпіричні докази».

Читайте також ШІ може знищити людство за 10 років: розробник зробив тривожне зізнання

Відповідь засновників Вікіпедії

Співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз та представники некомерційної організації Wikimedia Foundation рішуче відреагували на появу конкурента. Вейлз заявив, що штучний інтелект не зможе змагатися з точністю енциклопедії, яку створюють люди.

Прессекретар Wikimedia Foundation, Лорен Дікінсон, наголосила, що будь-яка нейромережа «живиться знаннями, здобутими людьми». Вона підкреслила: «Компанії ШІ, генеруючи контент, покладаються саме на це людське знання, і навіть Grokipedia, щоб існувати, потрібна Вікіпедія».

Wikimedia Foundation також висловила занепокоєння, що активне використання їхніх даних нейромережами вже призвело до падіння відвідуваності wikipedia.org на 8%, оскільки користувачі отримують оброблену ШІ інформацію безпосередньо через пошукові сервіси.

Реклама

Ідею Маска, спрямовану на «виправлення» контенту, підтримав Девід Сакс, куратор ШІ в адміністрації Дональда Трампа, який висловив сподівання, що Grokipedia зможе кинути виклик існуючій «домінуючій» платформі.

Раніше ми вже повідомляли, що американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск нової платформи Grokipedia, яка має стати альтернативою Вікіпедії та «найточнішою базою знань у світі».

Також мільярдер Ілон Маск офіційно став найбагатшою людиною світу, першим подолавши історичну позначку у 500 мільярдів доларів власного капіталу.