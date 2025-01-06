Ілон Маск заявив про зміну алгоритмів X для зменшення негативу

Незабаром алгоритм буде скориговано для просування більш інформаційного та розважального контенту, заявив бізнесмен.

Власник платформи X (колишній Twitter), мільярдер Ілон Маск, визнав, що алгоритми соцмережі сприяють поширенню негативного контенту. Він пообіцяв внести зміни для поліпшення рекомендацій.

За словами Маска, X прагне зменшити негативний вплив контенту, який хоч і збільшує час, проведений користувачами у платформі, але викликає у них розчарування.

"Незабаром алгоритм буде скориговано для просування більш інформаційного та розважального контенту. Ми опублікуємо зміни. Ми також працюємо над простими способами динамічного налаштування контенту у стрічці, щоб ви могли мати те, що хочете, в будь-який момент", – написав Маск у X.

Нещодавно Ілон Маск розкритикував прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та закликав провести нові вибори.