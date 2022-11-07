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Ілон Маск здивував користувачів соцмереж новим дописом про вибори до Конгресу США

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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1176
Час на прочитання
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Ілон Маск здивував користувачів соцмереж новим дописом про вибори до Конгресу США

Ілон Маск / Фото: Associated Press

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск закликав підписників голосувати на виборах до Конгресу США за Республіканську партію.

Ілон Маск здивував користувачів соцмереж новим дописом. На цей раз в ньому йшлося про наступні вибори до Конгресу США.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Незалежним виборцям: спільна влада стримує найгірші ексцеси обох партій, тому я рекомендую голосувати за Республіканський Конгрес, враховуючи, що президентство є демократичним”, - сказав Ілон Маск.

Що відомо про вибори до Конгресу США

8 листопада у США будуть проходити вибори до Конгресу. Результати вплинуть на наступні два роки президентства Джо Байдена та його політику. Зокрема, це може вплинути і на подальшу підтримку країни нашої держави.

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Дата публікації
Перегляди
1176
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