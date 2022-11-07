Ілон Маск здивував користувачів соцмереж новим дописом про вибори до Конгресу США

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск закликав підписників голосувати на виборах до Конгресу США за Республіканську партію.
Ілон Маск здивував користувачів соцмереж новим дописом. На цей раз в ньому йшлося про наступні вибори до Конгресу США.
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.
“Незалежним виборцям: спільна влада стримує найгірші ексцеси обох партій, тому я рекомендую голосувати за Республіканський Конгрес, враховуючи, що президентство є демократичним”, - сказав Ілон Маск.
Що відомо про вибори до Конгресу США
8 листопада у США будуть проходити вибори до Конгресу. Результати вплинуть на наступні два роки президентства Джо Байдена та його політику. Зокрема, це може вплинути і на подальшу підтримку країни нашої держави.
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