Ілон Маск знову став холостяком: витримав три роки подружнього життя

Ілон Маск знову став холостяком: витримав три роки подружнього життя

З колишньою дружиною знаменитий винахідник, бізнесмен та мільярдер залишився у хороших стосунках.

Американський мільярдер, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск розійшовся зі співачкою Граймс (Grimes), яка минулого року народила йому сина. Пара витримала три роки подружнього життя. Про причини розриву не повідомляють.

Про це йдеться 24 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Ілон Маск зазначив, що із Граймс він залишився у хороших стосунках і планує разом з колишньою дружиною виховувати свого однорічного сина з неординарним ім’ям - Екс Еш Ей Твелв.

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Друзі Маска розповідають, що підприємцеві-винахідникові катастрофічно не щастить у стосунках. Кілька разів він навіть просив з кимсь його познайомити.

Офіційно Маск був одружений тричі, при чому двічі - з однією й тією ж жінкою. Також він мав кілька романів, які не закінчилися одруженням. Від першого шлюбу мільярдер має п’ятеро дітей.

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