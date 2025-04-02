Ілон Маск / © Associated Press

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У США конгресвумен Мікі Шерріл ініціювала законопроєкт, що вимагає тестування на наркотики для Ілона Маска та працівників DOGE.

Про це повідомило видання Axios.

У своєму виступі Шерріл згадала звіт WSJ за 2024 рік, де Маска звинувачували у вживанні наркотичних речовин, зокрема ЛСД та кокаїну. Водночас його захист наполягав, що підприємець регулярно проходить перевірки на наркотики в SpaceX і жодного разу не мав проблем із тестами.

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Якщо законопроєкт ухвалять, спеціальні державні службовці будуть зобов’язані проходити перевірку на наркотики перед початком роботи та брати участь у випадковому тестуванні. Позитивний тест призведе до усунення з посади щонайменше на рік.

За словами Шерріл, ця ініціатива спрямована на захист громадян США від «небезпечної некомпетентності адміністрації Трампа та її нехтування щодо питань національної безпеки».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що департамент ефективності державного управління (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск, у «певний момент» припинить своє існування.