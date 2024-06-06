Ілона Маска вдруге обігнали у рейтингу найбагатших людей у світі: хто має найбільші статки

Бернар Арно, французький мільярдер і генеральний директор конгломерату предметів розкоші LVMH, обігнав Ілона Маска і став найбагатшою людиною світу після того, як акції його компанії зросли майже на 1,5% під час ранкових торгів у Європі.

Про це пише Forbes.

З оцінкою чистого капіталу в 210,1 мільярда доларів Арно обігнав генерального директора Tesla, статки якого становлять 208,6 мільярда доларів.

Статки Арно зросли на 7,7 мільярда доларів 6 червня, оскільки акції LVMH підскочили на 1,45% до 830 доларів (763,50 євро).

Акції LVMH від початку року подорожчали на 5,5%. Для порівняння, акції Tesla, які становлять приблизно третину статків Маска, впали майже на 30% від початку 2024 року.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg оновило індекс мільярдерів світу. На першому місці опинився французький бізнесмен Бернар Арно. Другу сходинку посів Джефф Безос – американський підприємець, засновник інтернет-магазину Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin ($198 млрд). А третє місце дісталось Ілону Маску.

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