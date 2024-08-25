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Ілону Маску у купівлі Twitter допомогли сини російських олігархів — подробиці скандалу

Ілону Маску у купівлі Twitter допомогли сини російських олігархів — подробиці скандалу

Ілон Маск / Фото: Associated Press

Маск отримав допомогу від фонду 8VС.

У процесі покупки Twitter у 2022 році Ілон Маск отримав підтримку від фонду 8VС, до якого входять сини російських олігархів Петра Авена і Вадима Мошковича.

Інформацію про це повідомили Washington Post та Newsweek, посилаючись на документ Окружного суду Каліфорнії.

20 серпня суд вимагав від Ілона Маска розсекретити список акціонерів X Holdings, що включає близько 100 осіб, серед яких представники Кремнієвої долини, фонд Дідді, саудівський принц Аль-Валід ібн Талал аль-Сауд та венчурний фонд 8VС.

Фонд має у своєму складі синів російських олігархів: Джек Мошкович, син Вадима Мошковича, вступив до фонду в 2018 році, а Денис Авен, син Петра Авена, працює там з 2022 року, коли його батька вже внесли до санкційних списків Заходу.

Засновник і керівник фонду 8VС Джо Лонсдейл заявив, що Джек Мошкович і Денис Авен є висококваліфікованими професіоналами та не мають жодного зв'язку з російським бізнесом.

Джо Лонсдейл заявив, що його ненависть до Путіна і боротьба з терористами мали на меті зберегти мільярди для уряду США і зробити країну більш готовою до протистояння супротивникам. Однак, він також підкреслив, що важлива робота, яку вони виконують, не повинна включати ізоляцію найбільш розумних і багатих росіян, і він не вважає це правильною стратегією.

Нагадаємо, Ілон Маск потрапив у скандал через свої висловлювання щодо війни Росії проти України, закликавши до припинення вогню і назвавши ситуацію в Україні "безнадійною".

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