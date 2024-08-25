Ілону Маску у купівлі Twitter допомогли сини російських олігархів — подробиці скандалу

У процесі покупки Twitter у 2022 році Ілон Маск отримав підтримку від фонду 8VС, до якого входять сини російських олігархів Петра Авена і Вадима Мошковича.

Інформацію про це повідомили Washington Post та Newsweek, посилаючись на документ Окружного суду Каліфорнії.

20 серпня суд вимагав від Ілона Маска розсекретити список акціонерів X Holdings, що включає близько 100 осіб, серед яких представники Кремнієвої долини, фонд Дідді, саудівський принц Аль-Валід ібн Талал аль-Сауд та венчурний фонд 8VС.

Фонд має у своєму складі синів російських олігархів: Джек Мошкович, син Вадима Мошковича, вступив до фонду в 2018 році, а Денис Авен, син Петра Авена, працює там з 2022 року, коли його батька вже внесли до санкційних списків Заходу.

Засновник і керівник фонду 8VС Джо Лонсдейл заявив, що Джек Мошкович і Денис Авен є висококваліфікованими професіоналами та не мають жодного зв'язку з російським бізнесом.

Джо Лонсдейл заявив, що його ненависть до Путіна і боротьба з терористами мали на меті зберегти мільярди для уряду США і зробити країну більш готовою до протистояння супротивникам. Однак, він також підкреслив, що важлива робота, яку вони виконують, не повинна включати ізоляцію найбільш розумних і багатих росіян, і він не вважає це правильною стратегією.

After it came out that I’m supporting Trump this election, it was no surprise to be attacked by lefty journalists on multiple topics. The far-left Rolling Stone’s hit piece on me a few days ago based on our policy org Cicero’s success - we’re helping several states reduce… — Joe Lonsdale (@JTLonsdale) August 16, 2024

Нагадаємо, Ілон Маск потрапив у скандал через свої висловлювання щодо війни Росії проти України, закликавши до припинення вогню і назвавши ситуацію в Україні "безнадійною".

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