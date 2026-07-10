Ільський НПЗ у Краснодарському краї опинився під атакою: місцеві повідомляють про вибухи

Ільський НПЗ / © із соцмереж

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За даними місцевих Telegram-каналів та очевидців, у районі Ільського НПЗ було чути серію вибухів. У Мережі також з'явилися відео, на яких, як стверджується, видно наслідки атаки поблизу підприємства.

Офіційного підтвердження інформації про ураження нафтопереробного заводу наразі немає. Російська влада та керівництво підприємства на момент публікації не коментували повідомлення про атаку.

Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Краснодарського краю та вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників під час повномасштабної війни.

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Нагадаємо, за інформацією Financial Times, внаслідок українських атак тимчасово виведено з експлуатації від 20% до 40% російських потужностей із переробки нафти.

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