Ім'я спонсора підриву газогонів "Північний потік" не пов'язане з урядом України - західна розвідка

Західна розвідка повідомила, що знала ім’я українського громадянина - приватного спонсора, який начебто профінансував підрив газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі. Його свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.

Про це в середу повідомило у своєму матеріалі британське видання The Times.

Джерело повідомляє, що вже через тиждень після вибухів на "Північних потоках" співробітники однієї зі скандинавських делегацій у Брюсселі отримали розвіддані про те, що за підривами стоять саме приватні особи з України, а не громадяни США, РФ чи Польщі. Дипломатам повідомили, що ця інформація не буде оприлюднена.

Як пише видання, ім'я приватного спонсора диверсії - українця, якого не називають, не пов'язане з урядом президента Зеленського.

Ось як видання пояснює, чому ім’я українського спонсора вирішили приховати:

"У НАТО хотіли вберегти Україну від публічної сварки з Німеччиною, яка тягла час із постачанням життєво важливої військової допомоги, включно з танками Leopard 2 та системами ППО IRIS-T. Це цілком справедливо - вони, мабуть, знали, хто несе відповідальність, раніше від адміністрації президента чи міністерства оборони у Києві, які були приголомшені доповіддю та затято заперечують свою причетність", - пишуть у The Times.

За інформацією джерела, "впливова фігура", яка начебто профінансувала операцію, не мала наміру зміцнювати позиції опонентів щодо постачання зброї Німеччиною, які тиснуть на уряд Олафа Шольца.

The Times пише, що складна операція включала залучення яхти, елітних водолазів, підроблених паспортів та закупівлю зарядів кумулятивної вибухівки, доступних тільки для газової й нафтової промисловості за спеціальною ліцензією та за великі гроші.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков відкинув причетність начебто "проукраїнської групи" до підриву газогонів. Він назвав дивною публікацію іншого західного видання - New York Times про причетність "проукраїнської групи" до підриву "Північних потоків".

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