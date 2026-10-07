Іменем Трампа назвуть незвичайний об’єкт: він з’єднає дві країни

На честь Трампа назвуть лінію електропередачі / © Associated Press

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Уряд США погодив реалізацію масштабного проєкту будівництва високовольтної лінії електропередачі Страшени — Гутинаш між Румунією та Молдовою. Лінію електропередач назвуть на честь президента США Дональда Трампа.

Про це повідомили у Посольстві США в Кишиневі.

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На честь Трампа назвуть лінію електропередачі між Румунією та Молдовою

США виділяють 130 мільйонів доларів на будівництво нової високовольтної лінії електропередач «Страшени — Гутинаш». Для Молдови це шанс зміцнити енергетичну незалежність і нарешті під’єднатися до надійного європейського ринку світла.

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Робочу групу цього проєкту символічно назвали «Trump Liberty Line», а минулого тижня її роботу офіційно запустили представники Міненерго Молдови, «Moldelectrica», американської компанії «Black & Veatch» та посольства США.

Окрім самої ЛЕП, проєкт відкриває двері для великих американських інвестицій та технологій: від сучасних систем накопичення енергії та цифрових мереж до перспектив у атомній генерації.

Поляки хочуть назвати на честь Трампа військову базу

Нагадаємо, Польща може отримати постійну військову базу США під назвою «Форт Трамп», про що на полях Генасамблеї ООН заявив президент Кароль Навроцький.

Варшава чекає на рішення Вашингтона, а Навроцький сподівається завершити будівництво й відкрити об’єкт за участі Дональда Трампа до кінця його терміну 2029 року. Вперше цю ідею із залученням понад $2 млрд інвестицій озвучив Анджей Дуда 2018 року, і хоча план не реалізували повністю, США згодом розширили свою присутність на східному фланзі НАТО.

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Навроцький зазначив, що Польща, яка вже приймає близько 10 000 американських військових на ротації, готова передислокувати до себе частину підрозділів із Німеччини у разі їх скорочення. Президент Польщі, яка є однією з лідерів НАТО за оборонними витратами, розглядає свої тісні взаємини з Трампом як важливий актив для національної безпеки.

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