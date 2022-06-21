Імітують щоденні ракетні удари по країні: Росія почала військові провокації у бік Естонії

Напередодні саміту НАТО Росія здійснила провокації у бік Естонії.

За даними британського видання, Росія вперше порушила повітряний простір Естонії за допомогою гвинтокрила, що є провокацією. Інцидент тривав близько двох хвилин.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що крім провокації перед великим самітом НАТО, російські військові також проводять навчання біля естонського кордону, імітуючи щоденні ракетні удари по країні.

"Ніколи не було так серйозно, як зараз. Це реальне життя. Вони фактично імітують ракетні удари по території НАТО і дають нам знати, що вони це роблять", - сказав держслужбовець Міноборони Салм.

Як раніше повідомляли, посла Росії викликали до МЗС Естонії через порушення повітряного кордону країни. Віцеканцлер Рейн Таммсаар наголосив, що Росія серйозно порушила міжнародне право, вторгнувшись до України, продовжує масові вбивства та причетна до масової депортації українців до Росії.

Про можливі сюрпризи на саміті ЄС, "стурбованість" Шольца і НАТО. Інтерв'ю з Ольгою Стефанішиною

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