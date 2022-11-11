Імітують вторгнення РФ до Європи: США, Британія та Австралія розпочали спільні навчання – The Times

Американські, британські та австралійські військові розпочали спільні навчання на території США. У легенді навчань ідеться про імітацію російського вторгнення до Європи.

Про це пише The Times.

За їхніми даними, у двотижневих навчаннях беруть участь чотири з половиною тисячі військовослужбовців. Вони відпрацьовують нові тактичні прийоми, перейняті з досвіду ЗСУ, за умов відкритого ландшафту пустелі, який нагадує українські степи.

За словами одного з учасників навчань, війна в Україні показала певні зміни у практиці ведення бойових дій, включно з широким використанням безпілотних літальних апаратів, через що західним арміям необхідно "швидко адаптуватися до нових реалій".

"Також пропрацьовується застосування технологій обробки великих масивів розвідданих, які збирають безпілотники, для ухвалення командних рішень", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2023 року аналогічні тренувальні заходи планується провести безпосередньо в Європі.

Нагадаємо, що Сили оборони Японії та США розпочали масштабні навчання на південно-західних японських островах та навколо них.