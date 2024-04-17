Імовірність більша, ніж будь-коли: Sky News про загрозу Третьої світової та фактор Трампа й України

Схоже, західні експерти не вважають, що навіть поразка України призведе до Третьої світової. Проте вони всерйоз розглядають можливість, що західна коаліція підтримає Ізраїль у війні з Іраном, а Путін нападе на країни Балтії в разі успіху в Україні.

На початку цього року міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс попередив, що протягом наступних п’яти років світ може бути охоплений війнами за участю Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану, і сказав, що людство переходить "від післявоєнного до довоєнного світу".

В Європі відверто визнають, що полегшення, яке відчули наприкінці Холодної війни, змінилося посиленням тривоги через вторгнення Росії до України, а також загострення на Близькому Сході.

В Sky News проаналізували, наскільки вірогідним є початок Третьої світової війни.

Потенціал для іскри, яка запалить Третю світову, вже є

Британська журналістка, редакторка військової інформації телеканалу Sky News Дебора Гейнс вважає, що "враховуючи масштаби потрясінь, які стрясають частини земної кулі – зокрема, в Україні та на Близькому Сході – потенціал для іскри, яка запалить Третю світову війну, вже існує".

"Це не означає, що ескалація до глобальної конфронтації неминуча, але, мабуть, зараз вона більш імовірна, ніж будь-коли після закінчення останньої світової війни", – каже журналістка.

На її думку, рішення Ірану здійснити безпрецедентний обстріл ракетами й безпілотниками проти Ізраїлю підняло ставки ще вище.

Гейнс розмірковує, що наразі багато що залежить від двох факторів: якою буде відповідь Ізраїлю та реакція на неї Ірану. "Але це два великих "якщо", – зауважила експертка.

Журналістка пояснила, що загострення на Близькому Сході також має глобальний вплив, особливо тому, що Іран підтримує Росія та має тісні зв’язки з Китаєм, тоді як найсильніші союзники Ізраїлю на чолі зі США – це переважно західні країни.

"Це означає, що криза протиставляє авторитарні держави демократіям", – наголошує вона.

Успіх Путіна в Україні може підбадьорити РФ перевірити НАТО на міцність

Гейнс попереджає Захід, що успіх Путіна в Україні може підбадьорити російського диктатора перевірити міцність НАТО шляхом вторгнення до держави-члена Альянсу.

Це може призвести до прямої війни між авторитарною Росією, озброєним Іраном, Північною Кореєю, а також за допомогою Китаю проти західного альянсу НАТО.

"Докази того, що військова сила виявилася ефективною проти західних держав, можуть ще більше зміцнити рішучість Китаю виконати обіцянку "возз’єднати" острів Тайвань з материком, навіть якщо це означатиме вторгнення.

Такий крок також може занурити Азію в конфлікт, знову ж таки, вздовж тієї самої лінії розмежування авторитарних держав проти демократій", – пише аналітикиня Sky News.

Фактор Трампа

Луїджі Скаццієрі з Центру європейських реформ вважає, що багато залежить від того, чи стане Дональд Трамп президентом США.

Експерт не виключає, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем може перерости у велику військову пожежу на Близькому Сході з глобальними наслідками, але вагається, чи варто це називати "Третьою світовою".

На його думку, США, Британія та інші західні союзники майже напевно будуть залучені на боці Ізраїлю.

"Але їхня участь буде обмеженою, і це не буде Третя світова війна не в останню чергу тому, що Росія може дозволити собі підтримку Ірану, а Китай навряд чи це зробить", – розмірковує аналітик.

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Луїджі Скаццієрі зазначає, що основним шляхом до сценарію Третьої світової війни залишається пряме зіткнення Заходу з Росією. А цей сценарій буде більш вірогідним, якщо Дональд Трамп переможе і підірве НАТО, спокушаючи цим Путіна атакувати країни Балтії.

"Зіткнення з Росією також було б досить ймовірним, якщо західні сили будуть залучені до підтримки України в бойових діях на передовій", – підсумував науковий співробітник Центру європейських реформ.

Раніше у статті The Telegraph йшлося про те, що Третя світова війна вже почалася, але на Заході відмовляються у це вірити.

На думку аналітиків видання, Китай, Іран і КНДР уже готові до бою.

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