Імпічмент міністру оборони Трампа провалився: Гегсет уникнув усунення з посади

Піт Гегсет / © Associated Press

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Палата представників Конгресу США відхилила ініціативу щодо імпічменту міністра оборони Піта Гегсета.

Про це повідомляє NBC News.

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Під час голосування 211 членів Палати представників висловилися проти передавання резолюції про імпічмент на подальший розгляд, тоді як 204 законодавці підтримали її. Таким чином, ініціатива фактично зазнала невдачі.

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Як зазначає видання, навіть серед республіканців, які критикують Гегсета, немає переконання, що його дії відповідають критеріям «тяжких злочинів і проступків», необхідним для оголошення імпічменту.

Томас Массі, відомий критик Гегсета та президента Дональда Трампа, звинуватив міністра в порушенні законів ведення війни під час операцій в Ірані, а також у діях американських військових у Ємені, Венесуелі та Карибському басейні. Він став єдиним представником Республіканської партії, який підтримав голосування за імпічмент.

«Хтось має нарешті поставити крапку і запитати: чи будемо ми виконувати чинні закони? Чи будемо ми дотримуватися Конституції?» — заявив конгресмен.

NBC News також нагадує, що на початку року Гегсет і Трамп підтримували суперників Массі під час внутрішньопартійних праймеріз. У результаті конгресмен зазнав поразки.

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Сам Гегсет назвав спробу усунути його з посади «фарсом» і політичним шоу. Він наполягає, що всі військові операції США були законними та здійснювалися з належним схваленням.

Раніше повідомлялося, що конгресмен-республіканець Томас Массі ініціював процедуру імпічменту міністра оборони США Піта Гегсета.

Ми раніше інформували, що лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс підтримав резолюцію щодо міністра оборони Піта Гегсета та закликав його піти у відставку.

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