Імпічмент президенту Південної Кореї: владна партія озвучила свою позицію

Щоб оголосити імпічмент президенту, опозиції потрібно залучити на свій бік лише 8 голосів владної партії.

Спроба південнокорейської опозиції оголосити імпічмент президенту Юн Сок Елю за невдалу спробу запровадити воєнний стан може провалитися. Владна партія заявила, що виступить проти цього кроку.

Про це пише Reuters.

"Законодавці можуть проголосувати за законопроєкт уже в п'ятницю. Владна партія Юна "Сила народу" заявила, що виступить проти, але через кризу всередині партії виникли розбіжності. Опозиційній Демократичній партії, яка має більшість у парламенті, необхідно, щоб законопроєкт підтримали не менше восьми законодавців владної партії, щоб його було ухвалено", – йдеться у статті.

Представники опозиції зазначили, що оголошення воєнного стану викликало паніку та страх у населення і призвело до заворушень і сутичок з правоохоронцями та армією.

"Нам необхідно негайно призупинити повноваження президента Юна. Він скоїв непростимий історичний злочин проти народу", – заявив депутат від Демократичної партії Кім Син Вон.

Опозиційним партіям потрібна більшість у дві третини голосів, щоб ухвалити законопроєкт про імпічмент.

Якщо ініціативу про імпічмент підтримає Конституційний суд, Юн стане другим президентом Південної Кореї, відправленим у відставку в такий спосіб. Першою була президент Пак Кин Хе, якій було оголошено імпічмент 2017 року після скандалу, пов'язаного з незаконним збагаченням і зловживанням владою.

Нагадаємо, міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вже подав у відставку через запровадження воєнного стану та вибачився перед громадянами за свої дії.

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