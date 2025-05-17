Імпічмент Трампа планують винести на голосування: у чому звинувачують президента США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Представник Демократичної партії від Техасу в Палаті представників США Ел Грін заявив, що наполягатиме на голосуванні щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Заява пролунала через кілька днів після того, як інший конгресмен-демократ Шрі Танедар несподівано відклав схоже голосування щодо імпічменту.

Про це повідомляє видання Axios.

У листі, який конгресмен Грін розіслав до офісів інших демократів у Палаті представників, йдеться, що він «закличе на голосування щодо імпічменту авторитарного президента Дональда Джона Трампа у час, який буде визначено пізніше».

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Він звинувачує Трампа у «спричиненні деградації демократії в Сполучених Штатах Америки до авторитаризму». Американського лідера конгресмен-демократ називає «авторитарним президентом».

У Білому домі відреагували на цю заяву, принизливо порівнявши спробу імпічменту з «відчайдушним трюком» та назвавши її «безрозсудним політичним актом».

«Кожна дія, вчинена президентом Трампом та його адміністрацією, є повністю законною та міцно вкоріненою у волі американського народу», — заявила речниця Білого дому Ліз Г’юстон.

Високопоставлені законодавці-демократи та помічники лідера заявили Axios, що Грін повинен бути готовий до такого ж тиску, з яким зіткнувся Танедар, коли відмовився від своїх зусиль.

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«Я думаю, що буде застосовано той самий стандарт», — сказав один із демократів Палати представників.

Більшість демократів у Палаті представників неохоче голосують за імпічмент, побоюючись, що такі зусилля будуть розцінені як передчасні та відверто політичні на цьому етапі.

Оскільки республіканці контролюють обидві палати, демократи також чітко усвідомлюють, що імпічмент Трампа на цьому етапі практично неможливий.

Нагадаємо, раніше конгресмен зі штату Мічіган від Демократичної партії у Палаті представників Шрі Танедар звинуватив президента США Дональда Трампа у тому, що він ігнорує Конституцію країни, а також суди і інші гілки влади. Однак 15 травня, після тиску однопартійців, він відмовився від спроби ініціювати імпічмент.

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