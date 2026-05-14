Танкер з СПГ / © Getty Images

Реклама

Попри плани Європейського Союзу поступово відмовитися від російського газу до 2027 року, закупівлі скрапленого природного газу з РФ продовжують стрімко зростати.

Про це повідомляє WELT.

За даними дослідження американського аналітичного центру IEEFA, у першому кварталі 2026 року країни ЄС імпортували 6,9 млрд кубометрів російського СПГ.

Реклама

Це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Аналітики також зафіксували подальше зростання імпорту у квітні. Обсяги закупівель російського скрапленого газу збільшилися ще на 17% у річному вимірі.

Наразі Росія залишається другим за обсягами постачальником СПГ до Євросоюзу, попри багаторічні заяви Брюсселя про намір поступово відмовитися від російських енергоносіїв.

Найбільшим імпортером російського СПГ у першому кварталі 2026 року стала Франція. Також серед найбільших покупців опинилися Іспанія та Бельгія.

Реклама

За інформацією Єврокомісії, у 2025 році частка скрапленого газу в загальному імпорті природного газу до ЄС становила 45%, тоді як решта обсягів надходила трубопроводами.

Щодо загального імпорту газу — трубопровідного та скрапленого разом — найбільшим постачальником до ЄС залишається Норвегія з часткою 31%.

На другому місці перебувають США з часткою 28%, а Росія посідає третю позицію із часткою 14%.

Енергетична експертка IEEFA Ана Марія Яллер-Макаревич заявила, що ставка Європи на скраплений газ мала забезпечити диверсифікацію поставок та енергетичну безпеку.

Реклама

Втім, за її словами, війна на Близькому Сході та залежність від американського СПГ продемонстрували слабкі сторони цієї стратегії.

«Скраплений природний газ став „ахіллесовою п’ятою“ європейської стратегії енергетичної безпеки», — наголосила експертка.

Раніше повідомлялося, що Індія відмовилася від закупівлі російського скрапленого природного газу, на який поширюються американські санкції.

Ми раніше інформували, що Єврокомісія закликала країни ЄС негайно почати заповнення сховищ, щоб уникнути літнього дефіциту та аномального стрибка вартості палива через війну на Близькому Сході.

Реклама

Новини партнерів