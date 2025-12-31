Індія скоротила закупівлю нафти РФ / © ТСН.ua

Реклама

Постачання російської нафти до Індії у грудні може опуститися до мінімуму за останні три роки. За оцінками аналітичної компанії Kpler, яка відстежує морські перевезення, цього місяця Індія імпортує приблизно 1,1 млн барелів російської нафти на добу. Це найнижчий показник з листопада 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що протягом останніх місяців попит Індії на російську нафту поступово знижувався на тлі посилення санкцій з боку США.

Реклама

Зокрема, найбільший приватний нафтопереробник країни — Reliance — наприкінці жовтня призупинив закупівлю російської нафти. Це сталося після того, як США запровадили санкції проти Роснефті та Лукойлу й надали імпортерам місяць для завершення операцій із цими компаніями.

Наразі Reliance переорієнтувалася на закупівлю нафти у постачальників, які не перебувають під санкційними обмеженнями.

За даними Kpler, у другій декаді грудня постачання російської нафти до Індії скоротилося до 712 тис. барелів на добу, після чого обсяги знову почали поступово зростати. Для порівняння, у листопаді імпорт оцінювався на рівні 1,8 млн барелів на день.

Раніше індійські посадовці прогнозували, що середньодобове постачання у грудні становитиме близько 800 тис. барелів.

Реклама

Аналітики пов’язують скорочення імпорту насамперед із паузою в закупівлях з боку Reliance, яка раніше була найбільшим покупцем російської нафти.

Крім того, за інформацією Kpler, зменшилися постачання до нафтового термінала HPCL-Mittal Energy Ltd. у Мундрі. Водночас компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. у грудні взагалі не імпортує російську нафту — вперше з вересня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Росія наразі витрачає на війну значно меншу частку своєї економіки, ніж Україна, однак її економічна модель поступово руйнується, а стагнація триває вже понад рік.

Ми раніше інформували, що генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес заявив, що стратегія перемоги України полягає у знищенні здатності Росії експортувати нафту і газ.