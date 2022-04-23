"Імпортозаміщення" не допомогає: Кремль хоче контрафактом ввозити Apple, Tesla, Jaguar та інші закордонні товари

"Імпортозаміщення" не допомогає: Кремль хоче контрафактом ввозити Apple, Tesla, Jaguar та інші закордонні товари

Росія сама ж спростовує свій міф про імпортозаміщення. Мінпромторгу планує ввозити на територію РФ закордонні товари, які через санкції не можуть експортуватися до Кремля.

Зокрема, серед них автомобільні бренди Tesla, та Jaguar, технологічні бренди Apple та Samsung, консолі XBox та Play Station і десятки інших виробників.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на наказ Мінпромторгу у розпорядження агентства.

У документі зазначається, що контрафакт - це "паралельний імпорт", який передбачає ввезення в країну без дозволу правовласника товар, продаж якого розпочався в інших країнах світу.

Ширший список "контрафактних товарів" РФ:

Автомобільні марки та матеріали, а також супутні товари, з ними пов'язані: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover.

Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover. Двигуни та частини до Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen тощо, шини Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen тощо, Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone. Смартфони та техніка: Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Electrolux, Miele, Siemens, Dyson тощо. приставок X-Box, PlayStation, Nintendo.

Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Electrolux, Miele, Siemens, Dyson тощо. приставок X-Box, PlayStation, Nintendo. Також до переліку увійшло обладнання для низки галузей: видобуток корисних копалин, електроенергетика, залізничний та судноплавний транспорт, сільське господарство, лісопереробка.

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