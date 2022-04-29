Імпортозаміщення не вдалося: у Росії виробників попереджають про "критичну" небезпечність вітчизняного ПЗ

Імпортозаміщення не вдалося: у Росії виробників попереджають про "критичну" небезпечність вітчизняного ПЗ

Федеральна служба по технічному експортному контролю країни-окупанта проінформувала підприємства оборонно-промислового комплексу про небезпеку використання антивірусних програм, розроблених у РФ.

Про це 29 квітня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Аналіз загроз безпеки інформації вказує, що "закордонними хакерськими угрупованнями при реалізації комп’ютерних атак на інформаційну структуру РФ активно експлуатуються вразливості програмного забезпечення".

Головна небезпека пов’язана з використанням державними органами програмних продуктів російського "імпортозаміщення". В першу чергу антивірусні програми Касперського: Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security та ін.

Виявилось, що використання цих програм призводить до перехоплення управління комп’ютером, витоку інформації, можливості встановлення та виконання стороннього програмного коду та інше. Рівень небезпеки пов’язаний з їх використанням оцінюється від "середнього" до "критичного".

Нагадаємо, в російському Санкт-Петербурзі з'явилася інсталяція ZAMESTIM. Її зробили з перших літер назв іноземних брендів, які пішли з російського ринку через вторгнення до України. Так, росіяни склали слово "заместим" із перших літер від Zara, Adidas, McDonald’s, Epson, Škoda, TotalEnergies, IKEA та MilkyWay.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Читайте також: