Імпортозаміщення в культурі РФ: 2024 року з’являться “Інтербачення” та “російський Оскар”

Росіяни розраховують на активну участь у музичному конкурсі країн-членів групи БРІКС — Бразилії, Індії, Китаю та ПАР.

Росія створить музичний фестиваль, схожий на "Євробачення", і назве його "Інтербачення" за образом і подобою конкурсу, який існував за часів Радянського Союзу.

Про це повідомила міністерка культури РФ Ольга Любимова, яку цитують російські пропагандисти.

"Ми пропонуємо створити відкритий і незалежний євразійський кінофестиваль і кінопремію, а також музичний конкурс "Інтербачення", - заявила вона.

За словами міністерки, таким чином Росія сприятиме просуванню “культурної різноманітності в багатополярному світі”.

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Раніше російський кінорежисер Микита Міхалков заявив, що у 2024 році також може запрацювати Євразійська кіноакадемія, яка вручатиме нагороди під назвою “російський Оскар”.

Костянтин Ернст, директор російського “Первого канала”, телеканалу з найбільшим національним охопленням, 75% якого контролюється урядом РФ, зі свого боку повідомив, що новий музичний конкурс вперше відбудеться 2024 року і проводитиметься щороку.

Ернст запевнив, що “Інтербачення” не матиме “політичних обмежень” і буде “вільним майданчиком”, де всі країни зможуть представити свої найкращі теми. При цьому він зазначив, що розраховує на "активну участь" членів групи БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР). Про участь виконавців із КНДР наразі не повідомлялося.

У радянський період уже існував музичний конкурс “Інтербачення”, в якому брали участь кілька країн із так званого “соціалістичного табору”.

Росію відсторонили від "Євробачення" у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше у Росії вигадали замінник для Олімпіади - міжнародні змагання “Всесвітні ігри дружби”, які відбудуться 2024 року в Москві та Єкатеринбурзі. На цей спортивний турнір запрошено багато країн, включаючи Північну Корею та Еритрею.

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