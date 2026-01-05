"Інакше нам кінець": Туск попередив про головну загрозу ЄС

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із жорстким застереженням щодо майбутнього Європейського Союзу. На тлі загострення зовнішньополітичних викликів та розбіжностей всередині блоку, польський лідер заявив: без консолідації зусиль континент ризикує остаточно втратити свій вплив.

Про це повідомляє Politico.

За словами Туска, слабка та розділена Європа перестає бути вагомим гравцем на світовій арені. Це негативно впливає на ставлення до неї як ворогів, так і союзників.

«Це вже зараз зрозуміло. Ми повинні нарешті повірити у власні сили, ми повинні продовжувати озброюватися, ми повинні залишатися єдиними, як ніколи раніше. Один за всіх, і всі за одного. Інакше нам кінець», — сказав він.

Зазначається, тривожні заяви Варшави пролунали на тлі нових геополітичних амбіцій Вашингтона. Президент США Дональд Трамп знову актуалізував питання встановлення контролю над Гренландією, мотивуючи це інтересами національної безпеки. Американський лідер пообіцяв «розібратися» з цим питанням протягом найближчих місяців.

Як повідомляє видання, водночас черговим викликом для єдності Брюсселя стала військова операція США у Венесуелі. Реакція країн ЄС виявилася неоднорідною. Наприклад, голова європейської дипломатії Кая Каллас закликала до стриманості. Цю позицію підтримали 26 країн, окрім Угорщини.

За аналізом Politico, Іспанія фактично відокремилася від загального курсу ЄС, засудивши дії Вашингтона як напад на суверенітет Венесуели. Також Італія назвала дії Штатів законною відповіддю на «гібридні атаки». Прем’єри Словаччини та Угорщини, Роберт Фіцо та Віктор Орбан, використали ситуацію для критики сучасного світового устрою, заявивши про його остаточний розпад.

У виданні зазначили, що така «багатоголосість» лише підтверджує побоювання Туска: відсутність спільної оборонної та зовнішньої стратегії робить Європу вразливою перед односторонніми діями великих держав.

Нагадаємо, Венесуела зазнала військової агресії з боку Сполучених Штатів, у зв’язку з чим президент Ніколас Мадуро підписав указ про запровадження надзвичайного стану в країні.