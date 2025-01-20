Інавгурація Трампа: новообраний президент США прибув до Капітолія – хто ще присутній (фото)

Після візиту в Білий дім, Байден і Трамп поїхали до Капітолію.

Новообраний президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією Трамп прибули до Білого дому. Там їх зустріли нинішній президент Джо Байден, каденція якого добігає кінця і перша леді Джилл Байден.

Про це повідомляє CNN.

Далі президент Джо Байден і новообраний президент Дональд Трамп їхали в одному лімузині до Капітолію США перед сьогоднішньою церемонією складання присяги.

Вони не їздили разом чотири роки тому, коли Трамп пропустив присягу Байдена, але повернулися до тієї самої традиції. За традицією президент, який покидає свою посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолію США на церемонію присяги.

Також Трамп під час своєї попередньої каденції не запросив Байдена на традиційне чаювання перед інавгурацією. Байден виявився не злопам'ятним і вирішив дотриматися усіх традицій, які раніше порушив Трамп.

Зустрічаючи свого наступника, Джо Байден сказав: "Ласкаво прошу додому".

Вперше за 40 років церемонія пройде всередині через "особливо небезпечні температури" на вулиці.

Президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден вітають віце-президента Камалу Гарріс і другого джентльмена Дага Емгофа після їхнього прибуття до Білого дому / Фото: Associated Press

Серед гостей, які прибули до Капітолію, колишній президент Білл Клінтон і колишня перша леді Гілларі Клінтон; Ілон Маск, близький соратник Трампа, який очолить новий Департамент ефективності уряду (DOGE); генеральний директор Apple Тім Кук; Генеральний директор Meta Марк Цукерберг і ведучий подкастів Джо Роган.

Марк Цукерберг, Джефф Безос, Сундар Пічаї та Ілон Маск в Ротонді Капітолію США у Вашингтоні

Також було помічено, як прибули деякі з обраних Трампом представників кабінету міністрів.

Колишні президенти та перші леді — у тому числі Білл Клінтон і колишній держсекретар США Гілларі Клінтон, а також Джордж Буш-молодший і Лора Буш — почали заходити до ротонди Капітолію на інавгурацію новообраного президента Дональда Трампа.

Колишній президент США Джордж Буш і Лора Буш

На церемонії також присутній колишній президент США Барак Обама. Минулого тижня колишня перша леді Мішель Обама оголосила, що не прийде на інавгурацію.

З лідерів інших держав привітати Трампа прибули президент Аргентини Хав'єр Мілеї та прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, яких він запросив особисто, всупереч уставленій традиції. Президент Володимир Зеленський, як і багато інших світових лідерів, такого запрошення не отримав.

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