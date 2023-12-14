Інцидент на заблокованому кордоні: польський водій наїхав на трьох українців (відео)

Чи був водій, який спричинив ДТП, учасником акції протесту на кордоні, достовірно не відомо.

На заблокованому пункті пропуску “Рава-Руська-Гребенне” на кордоні Польщі та України польський водій буса здійснив наїзд на трьох українських далекобійників, які були на пішохідному переході.

Про це повідомив у четвер, 14 грудня, на своїй сторінці у Facebook журналіст Євген Плінський, опублікувавши відео з місця інциденту.

Біля місця ДТП зібралися люди, частина з них — українські водії, які погрожують “заблокувати фурами все місто” у відповідь на неадекватну поведінку поляка. На місце події прибули польські поліцейські та швидка допомога.

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Чи був водій, який спричинив ДТП, учасником акції протесту на кордоні, достовірно не відомо. Однак, автор допису додав, що польські мітингарі, яких організував ультраправий політик та власник логістичної компанії Рафал Меклер, зізналися, що отримують щодня по 400 злотих за перекриття кордону.

“Це вже просто якесь адіще там несеться”, - прокоментував Плінський.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець–Корчова", "Ягодин–Дорогуськ" і "Рава-Руська–Гребенне". Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.

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