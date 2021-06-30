Інцидент з есмінцем: Британія відповіла на звинувачення Путіна у "провокації"

Британська сторона у черговий раз підтвердила, що не визнає законною окупацію Криму, і вважає півострів, як і води біля нього, українськими.
У Великій Британії відреагували на звинувачення президента Росії Володимира Путіна, який назвав прохід британського есмінця Defender поблизу берегів окупованого Криму.
Про це заявив представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона, інформує "Європейська правда".
"Цей корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води відповідно до міжнародного права", — зазначив він.
Таким чином британська сторона у черговий раз підтвердила, що не визнає законною окупацію Криму, і вважає півострів, як і води біля нього, українськими.
Зазначимо, що під час прямої лінії Путін назвав прохід корабля Defender "провокацією", яка проводилася не тільки британцями, а й американцями".
Глава держави-агресорки заявив, що "есмінець зайшов з військовою метою, намагаючись за допомогою літака-розвідника розкрити дії російських збройних сил".
- Нагадаємо, в середу, 23 червня, Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю поблизу незаконно анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.
- Міністерство оборони Великобританії, втім заявило, що попереджувальний вогонь по їхньому есмінцю ніхто не відкривав.
- Кореспондент BBC Джонатан Біл, який виявився на борту британського есмінця HMS Defender, зняв подію на камеру.