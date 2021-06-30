Інцидент з есмінцем: Британія відповіла на звинувачення Путіна у "провокації"

Інцидент з есмінцем: Британія відповіла на звинувачення Путіна у "провокації"

Британська сторона у черговий раз підтвердила, що не визнає законною окупацію Криму, і вважає півострів, як і води біля нього, українськими.

У Великій Британії відреагували на звинувачення президента Росії Володимира Путіна, який назвав прохід британського есмінця Defender поблизу берегів окупованого Криму.

Про це заявив представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона, інформує "Європейська правда".

"Цей корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води відповідно до міжнародного права", — зазначив він.

Таким чином британська сторона у черговий раз підтвердила, що не визнає законною окупацію Криму, і вважає півострів, як і води біля нього, українськими.

Зазначимо, що під час прямої лінії Путін назвав прохід корабля Defender "провокацією", яка проводилася не тільки британцями, а й американцями".

Глава держави-агресорки заявив, що "есмінець зайшов з військовою метою, намагаючись за допомогою літака-розвідника розкрити дії російських збройних сил".

Нагадаємо, в середу, 23 червня, Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю поблизу незаконно анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.

на його шляху. Міністерство оборони Великобританії, втім заявило, що попереджувальний вогонь по їхньому есмінцю ніхто не відкривав.

Кореспондент BBC Джонатан Біл, який виявився на борту британського есмінця HMS Defender, зняв подію на камеру.

Обстріл британського есмінця російськими військовими біля анексованого Криму — "Секретні матеріали"

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