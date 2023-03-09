Інцидент з російським літаком у Мачулищах: в КДБ Білорусі знайшли “польський слід”

У білоруській спецслужбі говорять, що з території Польщі для спроби “теракту” доставили, зокрема, “засоби ураження”.

Оперативний співробітник КДБ Білорусі в ефірі державного телебачення заявив, що до “спроби організації теракту” з російським літаком А-50У на аеродромі в Мачулищах причетні спецслужби Польщі.

Про це повідомляють білоруські пропагандисти з державного агентства БелТА.

"У ході реалізації оперативно-розшукових заходів з великою часткою ймовірності можна стверджувати, що до проведення даної акції причетні також спецслужби Польщі. Про це свідчить той факт, що в ній було задіяно кілька осіб з числа так званих втікачів, які зараз перебувають на території Польщі”, - заявив кадебіст, прізвища якого не називають.

За його словами, ці люди причетні до каналів організації доставки до Білорусі засобів ураження, дронів, забезпечення проникнення “терориста” на територію, а також до “підготовки та реалізації маршрутів його евакуації”.

Нагадаємо, раніше білоруські пропагандисти заявили, що силовики знайшли так званого "українського диверсанта", якого звинувачують в інциденті з російським літаком в Мачулищах. Його звати Микола Швець. Чоловік розповів, як його нібито "готували" до “теракту” в Білорусі.

26 лютого 2023 року на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі було пошкоджено російський літак А-50У, який здійснює коригування для завдання ракетних ударів бойовою авіацією РФ по території України.

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