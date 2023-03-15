Інцидент зі збитим безпілотником США: Держдеп вважає, що Росія діяла ненавмисно

У США запевнили, що "тісно співпрацюють" із союзниками та партнерами щодо цього питання.

Зіткнення російського винищувача з американським безпілотником MQ-9 Reaper над Чорним морем, ймовірно, було ненавмисним з боку Росії.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує The Gardian.

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що інцидент зі збитим Росією американським безпілотником над Чорним морем "розслідується".

Блінкен відмовився говорити про мотиви чи наміри інциденту, сказавши, що потрібно продовжити розслідування.

"Що я можу сказати дуже чітко, це була необачна та небезпечна дія", – зазначив держсекретар і запевнив, що США "тісно співпрацюють" із союзниками та партнерами щодо цього питання.

Збиття американського дрона MQ-9 Reaper

Нагадаємо, що 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення американського безпілотника MQ-9 Reaper у небі над Чорним морем. Один із російських винищувачів вдарив по гвинту MQ-9, тому американські військові змушені були затопити безпілотник.

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Посол РФ заявив про небажання "конфронтації" його країни зі Штатами і закликав американську авіацію триматися подалі "від російського кордону".

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив: інцидент із безпілотником показує готовність Росії підвищувати ставки.

Представник Білого дому Джон Кірбі назвав дії Росії "небезпечними, непрофесійними та безрозсудними".

ТСН.ua зібрав усі подробиці інциденту і думки експертів.